Ньюгарден одержал победу на этапе IndyCar в Техасе после аварии Грожана

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Второй этап сезона IndyCar прошел на овале в Форт-Уэрте. Казалось, что гонка станет бенефисом Пато О'Уорда – он стартовал пятым, но быстро вышел в лидеры, а вскоре после середины дистанции уже обогнал на круг всех соперников, кроме одного.

Но даже такого внушительного преимущества мексиканцу не хватило для победы. Из-за нескольких желтых флагов пелотон уплотнился, что привело к острой концовке. К сожалению, на предпоследнем круге разбил машину занимавший пятое место Ромен Грожан, потому борьбу за победу пришлось остановить досрочно – финишировали пилоты под желтыми флагами.

На момент из появления первую позицию занимал Джозеф Ньюгарден, который до того лидировал на протяжении первой сотни кругов. О'Уорд остался вторым, а третье место занял Алекс Палоу.

Специалист по овалам Дэвид Малукас финишировал четвертым, а вот действующий чемпион Уилл Пауэр оказался в итоговом протоколе только на 16-й строчке.

Небольшим утешением для проигравшего гонку О'Уорда стало то оюстоятельство, что он возглавил общий зачет с 82 очками. Победитель первой гонки сезона Маркус Эрикссон уступает ему семь баллов, в свою очередь опережая на восемь шестикратного чемпиона серии Скотта Диксона.

Сезон американских формульных гонок продолжится через две недели на трассе Лонг-Бич.

Результаты гонки IndyCar в Техасе (250 кругов)