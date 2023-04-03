Предыдущая / Эрикссон выиграл богатую на события гонку открытия сезона IndyCar
IndyCar / Техас Отчет о гонке

Ньюгарден одержал победу на этапе IndyCar в Техасе после аварии Грожана

Гонщик Penske стал сильнейшим в красивом поединке с Алексом Палоу и Пато О'Уордом – последний смог выйти в лидеры сезона

Александр Кабановский
Автор:
Ньюгарден одержал победу на этапе IndyCar в Техасе после аварии Грожана
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Второй этап сезона IndyCar прошел на овале в Форт-Уэрте. Казалось, что гонка станет бенефисом Пато О'Уорда – он стартовал пятым, но быстро вышел в лидеры, а вскоре после середины дистанции уже обогнал на круг всех соперников, кроме одного. 

Но даже такого внушительного преимущества мексиканцу не хватило для победы. Из-за нескольких желтых флагов пелотон уплотнился, что привело к острой концовке. К сожалению, на предпоследнем круге разбил машину занимавший пятое место Ромен Грожан, потому борьбу за победу пришлось остановить досрочно – финишировали пилоты под желтыми флагами. 

На момент из появления первую позицию занимал Джозеф Ньюгарден, который до того лидировал на протяжении первой сотни кругов. О'Уорд остался вторым, а третье место занял Алекс Палоу.  

Специалист по овалам Дэвид Малукас финишировал четвертым, а вот действующий чемпион Уилл Пауэр оказался в итоговом протоколе только на 16-й строчке. 

Небольшим утешением для проигравшего гонку О'Уорда стало то оюстоятельство, что он возглавил общий зачет с 82 очками. Победитель первой гонки сезона Маркус Эрикссон уступает ему семь баллов, в свою очередь опережая на восемь шестикратного чемпиона серии Скотта Диксона. 

Сезон американских формульных гонок продолжится через две недели на трассе Лонг-Бич. 

Результаты гонки IndyCar в Техасе (250 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:07'07.2653  
2 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 2:07'08.5491 1.2838
3 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:07'09.1492 1.8839
4 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 2:07'09.3826 2.1173
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:07'09.7032 2.4379
6 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:07'11.4012 4.1359
7 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:07'13.6881 6.4228
8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:07'12.5645 1 Lap
9 United Kingdom Каллум Айлотт Juncos Hollinger Racing 2:07'13.5267 1 Lap
10 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:07'14.2231 1 Lap
11 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2:07'14.9884 1 Lap
12 Argentina Агустин Канапино Juncos Hollinger Racing 2:07'17.9735 1 Lap
13 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 2:07'20.0704 1 Lap
14 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 2:05'50.3320 2 Laps
15 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 2:07'18.6204 2 Laps
16 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:07'21.9371 2 Laps
17 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 2:07'19.2952 3 Laps
18 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:07'21.1218 3 Laps
19 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:07'25.9937 3 Laps
20 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:07'23.1570 4 Laps
21 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 2:07'25.5628 4 Laps
22 United States Александр Росси Arrow McLaren 2:07'16.3822 7 Laps
23 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:48'21.0787 29 Laps
24 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:48'22.3245 31 Laps
25 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 1:38'54.4535 42 Laps
26 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 1:19'28.4760 73 Laps
27 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 45'55.4032 153 Laps
28 Japan Такума Сато United States Chip Ganassi Racing 18'56.7785 204 Laps
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Эрикссон выиграл богатую на события гонку открытия сезона IndyCar
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем

«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем

Формула 1
Гран При Австралии

«Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем «Все это только на год». Риккардо сделал намек о своем будущем

Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

MotoGP
Гран При Аргентины

Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP Бедзекки принес команде Росси историческую победу в MotoGP

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Формула 1
Гран При Австралии

FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне

Самое важное:

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов Вольф попросил Ф1 уточнить порядок использования красных флагов

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой» Ральф Шумахер назвал гонку в Мельбурне «дурной шуткой»

Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

F1 Формула 1

Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн Бывший спонсор решил через суд взыскать с Williams $150 млн

«Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне

«Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне

F1 Формула 1
Гран При Австралии

«Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне «Вспомните, как Масса чуть не погиб». Брандл поддержал решения судей в Мельбурне

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.