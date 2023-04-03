Ньюгарден одержал победу на этапе IndyCar в Техасе после аварии Грожана
Гонщик Penske стал сильнейшим в красивом поединке с Алексом Палоу и Пато О'Уордом – последний смог выйти в лидеры сезона
Второй этап сезона IndyCar прошел на овале в Форт-Уэрте. Казалось, что гонка станет бенефисом Пато О'Уорда – он стартовал пятым, но быстро вышел в лидеры, а вскоре после середины дистанции уже обогнал на круг всех соперников, кроме одного.
Но даже такого внушительного преимущества мексиканцу не хватило для победы. Из-за нескольких желтых флагов пелотон уплотнился, что привело к острой концовке. К сожалению, на предпоследнем круге разбил машину занимавший пятое место Ромен Грожан, потому борьбу за победу пришлось остановить досрочно – финишировали пилоты под желтыми флагами.
На момент из появления первую позицию занимал Джозеф Ньюгарден, который до того лидировал на протяжении первой сотни кругов. О'Уорд остался вторым, а третье место занял Алекс Палоу.
Специалист по овалам Дэвид Малукас финишировал четвертым, а вот действующий чемпион Уилл Пауэр оказался в итоговом протоколе только на 16-й строчке.
Небольшим утешением для проигравшего гонку О'Уорда стало то оюстоятельство, что он возглавил общий зачет с 82 очками. Победитель первой гонки сезона Маркус Эрикссон уступает ему семь баллов, в свою очередь опережая на восемь шестикратного чемпиона серии Скотта Диксона.
Сезон американских формульных гонок продолжится через две недели на трассе Лонг-Бич.
Результаты гонки IndyCar в Техасе (250 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|2:07'07.2653
|2
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren
|2:07'08.5491
|1.2838
|3
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|2:07'09.1492
|1.8839
|4
|Давид Малукас
|Dale Coyne Racing
|2:07'09.3826
|2.1173
|5
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|2:07'09.7032
|2.4379
|6
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|2:07'11.4012
|4.1359
|7
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|2:07'13.6881
|6.4228
|8
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|2:07'12.5645
|1 Lap
|9
|Каллум Айлотт
|Juncos Hollinger Racing
|2:07'13.5267
|1 Lap
|10
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|2:07'14.2231
|1 Lap
|11
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|2:07'14.9884
|1 Lap
|12
|Агустин Канапино
|Juncos Hollinger Racing
|2:07'17.9735
|1 Lap
|13
|Эд Карпентер
|Ed Carpenter Racing
|2:07'20.0704
|1 Lap
|14
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|2:05'50.3320
|2 Laps
|15
|Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|2:07'18.6204
|2 Laps
|16
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|2:07'21.9371
|2 Laps
|17
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|2:07'19.2952
|3 Laps
|18
|Джек Харви
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:07'21.1218
|3 Laps
|19
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|2:07'25.9937
|3 Laps
|20
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|2:07'23.1570
|4 Laps
|21
|Сантино Ферруччи
|A.J. Foyt Enterprises
|2:07'25.5628
|4 Laps
|22
|Александр Росси
|Arrow McLaren
|2:07'16.3822
|7 Laps
|23
|Девлин Де Франческо
|Andretti Autosport
|1:48'21.0787
|29 Laps
|24
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:48'22.3245
|31 Laps
|25
|Ray Robb
|Dale Coyne Racing
|1:38'54.4535
|42 Laps
|26
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren
|1:19'28.4760
|73 Laps
|27
|Кайл Кёрквуд
|Andretti Autosport
|45'55.4032
|153 Laps
|28
|Такума Сато
|Chip Ganassi Racing
|18'56.7785
|204 Laps
|Полные результаты
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