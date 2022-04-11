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С поула в калифорнийском курортном местечке стартовал Колтон Херта, однако его гонка закончилась на 56-м круге: слишком сильно рискуя после пит-стопа на холодной резине, американец заблокировал колеса и улетел в барьер.

Благодаря более раннему первому пит-стопу в лидеры вышел действующий чемпион Алекс Палоу, и хотя в какой-то момент отрыв испанца превышал три секунды, удачно выбрав момент для смены шин, на второй части дистанции его смог опередить Джозеф Ньюгарден.

Главным героем последних 20 кругов в Лонг-Бич стал Ромен Грожан. Он вышел на четвертое место, а потом стал третьим, когда занимавший эту позицию Маркус Эрикссон улетел в ограждение.

Француз настиг Палоу и вышел вперед, после чего устремился в погоню за Ньюгарденом. Финальные круги должны были стать их поединком за победу, зрители увидели несколько острых атак Грожана, которые не принесли успеха – но авария Такумы Сато привела к выезду машины безопасности и не дала возможность возобновить гонку до клетчатого флага.

Не повезло в этот раз лидеру общего зачета Скотту Маклафлину – новозеландец задел задним колесом внутреннее ограждение в медленном повороте и закрутился на трассе, после чего финишировал только 14-м и пропустил Ньюгардена в таблице.

Сезон IndyCar продолжится в первомайский уик-энд в Алабаме.

Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич

По мотивам отчета Дэвида Малшера