Ньюгарден не пустил Грожана к победе на этапе IndyCar в Лонг-Бич
Красивую дуэль двух пилотов на городской трассе пришлось прервать досрочно из-за выезда машины безопасности
С поула в калифорнийском курортном местечке стартовал Колтон Херта, однако его гонка закончилась на 56-м круге: слишком сильно рискуя после пит-стопа на холодной резине, американец заблокировал колеса и улетел в барьер.
Благодаря более раннему первому пит-стопу в лидеры вышел действующий чемпион Алекс Палоу, и хотя в какой-то момент отрыв испанца превышал три секунды, удачно выбрав момент для смены шин, на второй части дистанции его смог опередить Джозеф Ньюгарден.
Главным героем последних 20 кругов в Лонг-Бич стал Ромен Грожан. Он вышел на четвертое место, а потом стал третьим, когда занимавший эту позицию Маркус Эрикссон улетел в ограждение.
Француз настиг Палоу и вышел вперед, после чего устремился в погоню за Ньюгарденом. Финальные круги должны были стать их поединком за победу, зрители увидели несколько острых атак Грожана, которые не принесли успеха – но авария Такумы Сато привела к выезду машины безопасности и не дала возможность возобновить гонку до клетчатого флага.
Не повезло в этот раз лидеру общего зачета Скотту Маклафлину – новозеландец задел задним колесом внутреннее ограждение в медленном повороте и закрутился на трассе, после чего финишировал только 14-м и пропустил Ньюгардена в таблице.
Сезон IndyCar продолжится в первомайский уик-энд в Алабаме.
Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич
По мотивам отчета Дэвида Малшера