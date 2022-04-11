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IndyCar / Лонг-Бич Отчет о гонке

Ньюгарден не пустил Грожана к победе на этапе IndyCar в Лонг-Бич

Красивую дуэль двух пилотов на городской трассе пришлось прервать досрочно из-за выезда машины безопасности

Александр Кабановский
Автор:
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Ньюгарден не пустил Грожана к победе на этапе IndyCar в Лонг-Бич
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С поула в калифорнийском курортном местечке стартовал Колтон Херта, однако его гонка закончилась на 56-м круге: слишком сильно рискуя после пит-стопа на холодной резине, американец заблокировал колеса и улетел в барьер. 

Благодаря более раннему первому пит-стопу в лидеры вышел действующий чемпион Алекс Палоу, и хотя в какой-то момент отрыв испанца превышал три секунды, удачно выбрав момент для смены шин, на второй части дистанции его смог опередить Джозеф Ньюгарден. 

Главным героем последних 20 кругов в Лонг-Бич стал Ромен Грожан. Он вышел на четвертое место, а потом стал третьим, когда занимавший эту позицию Маркус Эрикссон улетел в ограждение. 

Француз настиг Палоу и вышел вперед, после чего устремился в погоню за Ньюгарденом. Финальные круги должны были стать их поединком за победу, зрители увидели несколько острых атак Грожана, которые не принесли успеха – но авария Такумы Сато привела к выезду машины безопасности и не дала возможность возобновить гонку до клетчатого флага. 

Не повезло в этот раз лидеру общего зачета Скотту Маклафлину – новозеландец задел задним колесом внутреннее ограждение в медленном повороте и закрутился на трассе, после чего финишировал только 14-м и пропустил Ньюгардена в таблице. 

Сезон IndyCar продолжится в первомайский уик-энд в Алабаме.

Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:46'48.010   2
2 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:46'49.297 1.286 2
3 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:46'49.769 1.759 2
4 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:46'50.975 2.965 2
5 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:46'51.722 3.712 2
6 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:46'53.070 5.060 2
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:46'53.403 5.393 2
8 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:46'55.318 7.308 2
9 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:46'56.962 8.952 2
10 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:47'00.873 12.863 2
11 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1:47'02.303 14.293 2
12 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:47'03.227 15.217 2
13 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:47'04.256 16.246 3
14 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:47'05.939 17.929 3
15 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:47'06.790 18.780 2
16 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 1:47'13.075 1 Lap 3
17 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:44'30.953 2 Laps 2
18 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:47'07.351 2 Laps 3
19 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:47'08.738 4 Laps 3
20 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:31'54.614 12 Laps 3
21 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1:31'55.184 13 Laps 4
22 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:22'22.403 19 Laps 2
23 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:04'59.385 30 Laps 1
24 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:09'33.312 30 Laps 2
25 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 45'31.175 50 Laps 2
26 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 5'58.114 80 Laps  
Полные результаты

По мотивам отчета Дэвида Малшера

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Херта выиграл квалификацию IndyCar в Лонг-Бич
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