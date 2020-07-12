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IndyCar / Роуд-Америка / Отчет о гонке

Новичок IndyCar дважды обогнал чемпиона и вырвал дебютный подиум

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Новичок IndyCar дважды обогнал чемпиона и вырвал дебютный подиум
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Соавтор: Антон Погорельский, шеф-редактор
12 июл. 2020 г., 06:54

Алекс Палоу зрелищно опередил Райана Хантер-Рея и впервые финишировал третьим в гонке IndyCar. Победу одержал Скотт Диксон

Дебютант IndyCar Алекс Палоу стал главной звездой гонки в Элкхарт-Лейке. 23-летний пилот дважды обогнал чемпиона серии Райана Хантер-Рея – но первый обгон не засчитали, так как одновременно с маневром над трассой вывесили желтые флаги. Палоу вернул позицию, после чего участников собрала машина безопасности.

На следующем рестарте новичок вновь пошел в атаку на Хантер-Рея – и снова опередил его. На сей раз судьи не стали заставлять Алекса вернуть позицию и испанец смог сохранить третье место. Это стало лучшим результатом для Палоу в 2020 году. В первой гонке сезона его выбил другой новичок IndyCar Ринус ВиКей, а на втором этапе у Алекса не было темпа.

Третий этап прошел на автодроме «Роуд Америка» в штате Висконсин. Палоу никогда не был на этой трассе: Алекс провел большую часть карьеры в Европе, а в прошлом сезоне гонялся в Японии. Из-за этого пятничная тренировка в Элкхарт-Лейке стала для спортсмена первым опытом на этой трассе – одной из сложнейших в календаре.

Несмотря на это Палоу завершил свободные заезды с пятым временем. В квалификации Алекс превысил скорость на пит-лейне. Пока дебютант отбывал наказание за это нарушение, у него осталось время только на одну попытку проехать быстрый круг. Испанец квалифицировался на седьмом ряду. Слабый результат в субботу не помешал Палоу добраться до подиума в гонке.

 

 

 

Залогом успеха для новичка сезона стала грамотная стратегия. Алекс заехал на пит-стоп раньше всех, на 12-м круге. Пока его соперники совершали пит-стопы, Палоу продвигался вперед и в итоге смог добраться до группы лидеров. После обгона Хантера-Рея Алекс приблизился к другому чемпиону IndyCar Уиллу Пауэру, но на сей раз в атаку не пошел.

«Мы были в пятерке быстрейших на всех предсезонных тестах. Но «Роуд Америка – это другое. IndyCar бросил меня в гонку на совершенно незнакомой трассе после всего 75 минут тренировок – рассказал Палоу после финиша – Здесь очень сложно учить трассы. И после всего это финишировать третьим – это здорово! Это придаст мне уверенности на будущее.

Но вообще сегодня был мой то ли пятый, то ли шестой день в этой машине. Да, результат хорош – но я все еще не добился оптимального баланса от автомобиля.

Мы все еще не нашли подходящие настройки. Главная сложность тут в том, насколько плотная борьба кипит в IndyCar на всех уровнях: потерял одну десятую секунды – и вот ты уже 15-й, 16-й или 17-й».

Палоу несколько лет говорил о том, что мечтает перейти в IndYcar. В прошлом году Алекс стал лучшим новичком в Суперформуле: в свой дебютный сезон в японском первенстве пилот до последнего боролся за титул. Только механическая поломка на последнем этапе лишила испанца чемпионства в Суперформуле. Слухи также связывали Палоу с возможным дебютом в Формуле 1 в составе Campos, но эта команда так и не пришла в чемпионат мира.

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Гонку IndyCar на «Роуд Америке» выиграл Скотт Диксон. Для новозеландца эта победа стала третьей из трех возможных в этом сезоне: в общем зачете Скотт далеко оторвался от всех преследователей. Уилл Пауэр финишировал вторым. Вторая гонка уик-энда в Элкхарт-Лейке состоится сегодня, в воскресенье, 12 июля.

Позиция Гонщик Команда Круги Время Отставание
1 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 55 1:54'09.869  
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 55 1:54'12.408 2.538
3 Spain Алекс Палоу Dale Coyne Racing with Team Goh 55 1:54'13.062 0.654
4 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 55 1:54'13.854 0.791
5 United States Колтон Херта Andretti Harding Steinbrenner Autosport 55 1:54'17.119 3.264
6 United States Сантино Ферруччи Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 55 1:54'18.070 0.951
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 1:54'21.225 3.155
8 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 55 1:54'24.654 3.429
9 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 1:54'24.874 0.220
10 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 55 1:54'25.635 0.761
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Роуд-Америка
Сессия Гонка 1
Местонахождение Роуд-Америка
Пилоты Алекс Палоу
Команды Dale Coyne Racing , Team Goh
Автор Дэвид Малшер

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