Новичок IndyCar дважды обогнал чемпиона и вырвал дебютный подиум

Дебютант IndyCar Алекс Палоу стал главной звездой гонки в Элкхарт-Лейке. 23-летний пилот дважды обогнал чемпиона серии Райана Хантер-Рея – но первый обгон не засчитали, так как одновременно с маневром над трассой вывесили желтые флаги. Палоу вернул позицию, после чего участников собрала машина безопасности.

На следующем рестарте новичок вновь пошел в атаку на Хантер-Рея – и снова опередил его. На сей раз судьи не стали заставлять Алекса вернуть позицию и испанец смог сохранить третье место. Это стало лучшим результатом для Палоу в 2020 году. В первой гонке сезона его выбил другой новичок IndyCar Ринус ВиКей, а на втором этапе у Алекса не было темпа.

Третий этап прошел на автодроме «Роуд Америка» в штате Висконсин. Палоу никогда не был на этой трассе: Алекс провел большую часть карьеры в Европе, а в прошлом сезоне гонялся в Японии. Из-за этого пятничная тренировка в Элкхарт-Лейке стала для спортсмена первым опытом на этой трассе – одной из сложнейших в календаре.

Несмотря на это Палоу завершил свободные заезды с пятым временем. В квалификации Алекс превысил скорость на пит-лейне. Пока дебютант отбывал наказание за это нарушение, у него осталось время только на одну попытку проехать быстрый круг. Испанец квалифицировался на седьмом ряду. Слабый результат в субботу не помешал Палоу добраться до подиума в гонке.

Залогом успеха для новичка сезона стала грамотная стратегия. Алекс заехал на пит-стоп раньше всех, на 12-м круге. Пока его соперники совершали пит-стопы, Палоу продвигался вперед и в итоге смог добраться до группы лидеров. После обгона Хантера-Рея Алекс приблизился к другому чемпиону IndyCar Уиллу Пауэру, но на сей раз в атаку не пошел.

«Мы были в пятерке быстрейших на всех предсезонных тестах. Но «Роуд Америка – это другое. IndyCar бросил меня в гонку на совершенно незнакомой трассе после всего 75 минут тренировок – рассказал Палоу после финиша – Здесь очень сложно учить трассы. И после всего это финишировать третьим – это здорово! Это придаст мне уверенности на будущее.

Но вообще сегодня был мой то ли пятый, то ли шестой день в этой машине. Да, результат хорош – но я все еще не добился оптимального баланса от автомобиля.

Мы все еще не нашли подходящие настройки. Главная сложность тут в том, насколько плотная борьба кипит в IndyCar на всех уровнях: потерял одну десятую секунды – и вот ты уже 15-й, 16-й или 17-й».

Палоу несколько лет говорил о том, что мечтает перейти в IndYcar. В прошлом году Алекс стал лучшим новичком в Суперформуле: в свой дебютный сезон в японском первенстве пилот до последнего боролся за титул. Только механическая поломка на последнем этапе лишила испанца чемпионства в Суперформуле. Слухи также связывали Палоу с возможным дебютом в Формуле 1 в составе Campos, но эта команда так и не пришла в чемпионат мира.

Гонку IndyCar на «Роуд Америке» выиграл Скотт Диксон. Для новозеландца эта победа стала третьей из трех возможных в этом сезоне: в общем зачете Скотт далеко оторвался от всех преследователей. Уилл Пауэр финишировал вторым. Вторая гонка уик-энда в Элкхарт-Лейке состоится сегодня, в воскресенье, 12 июля.