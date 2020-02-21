Новая команда IndyCar дебютирует в мае
Коллектив Citrone/Buhl Autosport собрался пробиться на старт «500 миль Индианаполиса», но пока не назвал ни своего пилота. ни поставщика моторов.
Команда Citrone/Buhl стала результатом партнерства между бизнесменами Робертом и Ником Ситронами с одной стороны и экс-пилотом Робби Булем и его братом Томом с другой.
Ситрон-старший является совладельцем команды NFL «Питтсбург Стилерз», а его сын Ник – старший аналитик данных в хоккейной «Питтсбург Пингвинз».
Робби Буль был чемпионом Indy Lights и провел в 1996-2004 годах 78 гонок в IRL IndyCar, одержав две победы. Сейчас у них с Томом есть школа подготовки гонщиков, собственная ралли-кроссовая команда и компания, занимающаяся гоночным маркетингом.
Представители двух семейств знакомы уже более 20 лет. Объединив усилия, они собираются выставить машину на дорожную гонку в Индианаполисе и попробовать пробиться на старт «Инди-500» в конце мая. Кто именно станет пилотом и какие моторы будет использовать команда, станет известно позднее.
В заявлении Citrone/Buhl Autosport говорится о намерении «продолжать гоночное приключение и стремиться к новым стартам в дальнейшем».
Сезон IndyCar стартует в один уик-энд с Ф1 на городской трассе в Сент-Питерсберге.
Робби Буль
Фотограф: Рон Макквини
Логотип команды Citrone Buhl Autosport
Фотограф: Citrone Buhl
Робби Буль в гонке «500 миль Индианаполиса» 2002 года
Фотограф: Sean V. Stringer
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|«Инди 500»
|Автор
|Дэвид Малшер
Новая команда IndyCar дебютирует в мае
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