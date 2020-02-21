Главные события
WEC
R
WEC
Интерлагос
Билеты
22 февр.
-
23 февр.
Первая тренировка через
17 Часов
:
29 Минут
:
17 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
WEC
Себринг
Билеты
18 мар.
-
20 мар.
Следующее событие через
25 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Катара
Билеты
05 мар.
-
08 мар.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Таиланда
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Мехико
14 февр.
-
15 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Марракеш
27 февр.
-
29 февр.
Следующее событие через
5 дней
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
26 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Швеция
12 февр.
-
16 февр.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Мексико
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / «Инди 500» / Новость

Новая команда IndyCar дебютирует в мае

Поделились
Комментарии
Новая команда IndyCar дебютирует в мае
Автор:
21 февр. 2020 г., 19:30

Коллектив Citrone/Buhl Autosport собрался пробиться на старт «500 миль Индианаполиса», но пока не назвал ни своего пилота. ни поставщика моторов.

Команда Citrone/Buhl стала результатом партнерства между бизнесменами Робертом и Ником Ситронами с одной стороны и экс-пилотом Робби Булем и его братом Томом с другой. 

Ситрон-старший является совладельцем команды NFL «Питтсбург Стилерз», а его сын Ник – старший аналитик данных в хоккейной «Питтсбург Пингвинз».  

Робби Буль был чемпионом Indy Lights и провел в 1996-2004 годах 78 гонок в IRL IndyCar, одержав две победы. Сейчас у них с Томом есть школа подготовки гонщиков, собственная ралли-кроссовая команда и компания, занимающаяся гоночным маркетингом. 

Представители двух семейств знакомы уже более 20 лет. Объединив усилия, они собираются выставить машину на дорожную гонку в Индианаполисе и попробовать пробиться на старт «Инди-500» в конце мая. Кто именно станет пилотом и какие моторы будет использовать команда, станет известно позднее. 

В заявлении Citrone/Buhl Autosport говорится о намерении «продолжать гоночное приключение и стремиться к новым стартам в дальнейшем».

Сезон IndyCar стартует в один уик-энд с Ф1 на городской трассе в Сент-Питерсберге.

Слайдер
Список

Робби Буль

Робби Буль
1/3

Фотограф: Рон Макквини

Логотип команды Citrone Buhl Autosport

Логотип команды Citrone Buhl Autosport
2/3

Фотограф: Citrone Buhl

Робби Буль в гонке «500 миль Индианаполиса» 2002 года

Робби Буль в гонке «500 миль Индианаполиса» 2002 года
3/3

Фотограф: Sean V. Stringer

Следующая новость
Команда, отказавшая Алонсо, нашла нового гонщика для «Инди 500»

Предыдущая новость

Команда, отказавшая Алонсо, нашла нового гонщика для «Инди 500»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Этап «Инди 500»
Автор Дэвид Малшер

IndyCar Следующая сессия

Сент-Питерсберг

Сент-Питерсберг

13 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes уже чемпион? Статистика первой недели тестов

2
Формула 1

Видео: Квят не поделил дорогу с Грожаном на тестах

3
Формула 1

Гонщики Mercedes научились наклонять колеса с помощью руля. Как это возможно?

4
Формула 1

Бинотто: Ferrari медленнее Red Bull и Mercedes

5
Формула 1

Над чем работал Квят в пятницу? Отвечает инженер AlphaTauri

Последние видео

Как прошли тесты IndyCar в Техасе 05:01
IndyCar

Как прошли тесты IndyCar в Техасе

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500 01:18
IndyCar

Ливрея машины Фернандо Алонсо для Indy 500

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500 04:44
IndyCar

Подгонка сиденья Фернандо Алонсо для Indy 500

Онборд с машины Тони Канаана на трассе в Остине 02:03
IndyCar

Онборд с машины Тони Канаана на трассе в Остине

Видео: первые круги машин IndyCar по «Трассе Америк» 04:15
IndyCar

Видео: первые круги машин IndyCar по «Трассе Америк»

Самое важное:

Новая команда IndyCar дебютирует в мае
Indy

Новая команда IndyCar дебютирует в мае

Команда, отказавшая Алонсо, нашла нового гонщика для «Инди 500»
Indy

Команда, отказавшая Алонсо, нашла нового гонщика для «Инди 500»

Еще одна команда отказалась брать Алонсо на «Инди 500»
Indy

Еще одна команда отказалась брать Алонсо на «Инди 500»

Семикратный чемпион NASCAR собрался покорить Ле-Ман, IndyCar и ралли-рейды
NAS

Семикратный чемпион NASCAR собрался покорить Ле-Ман, IndyCar и ралли-рейды

Не только «Тачки». Вот 9 важнейших мультфильмов о гонках — с рецензиями и рекомендациями
F1

Не только «Тачки». Вот 9 важнейших мультфильмов о гонках — с рецензиями и рекомендациями

Расписание

WEC
  • WEC
  • MotoGP
  • Формула 1
Билеты
Партнер проекта
22 февр.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.