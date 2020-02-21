Новая команда IndyCar дебютирует в мае

Команда Citrone/Buhl стала результатом партнерства между бизнесменами Робертом и Ником Ситронами с одной стороны и экс-пилотом Робби Булем и его братом Томом с другой.

Ситрон-старший является совладельцем команды NFL «Питтсбург Стилерз», а его сын Ник – старший аналитик данных в хоккейной «Питтсбург Пингвинз».

Робби Буль был чемпионом Indy Lights и провел в 1996-2004 годах 78 гонок в IRL IndyCar, одержав две победы. Сейчас у них с Томом есть школа подготовки гонщиков, собственная ралли-кроссовая команда и компания, занимающаяся гоночным маркетингом.

Представители двух семейств знакомы уже более 20 лет. Объединив усилия, они собираются выставить машину на дорожную гонку в Индианаполисе и попробовать пробиться на старт «Инди-500» в конце мая. Кто именно станет пилотом и какие моторы будет использовать команда, станет известно позднее.

В заявлении Citrone/Buhl Autosport говорится о намерении «продолжать гоночное приключение и стремиться к новым стартам в дальнейшем».

Сезон IndyCar стартует в один уик-энд с Ф1 на городской трассе в Сент-Питерсберге.