Наср и Сетте Камара выступят за Carlin в IndyCar

Фелипе Наср, проведя два сезона за Sauber в Формуле 1, затем перебрался в серию IMSA, где завоевал титул в 2018 году. В новом сезоне гонщик дебютирует в IndyCar c командой Тревора Карлина. Фелипе уже знаком с ней по выступлениям в британской Ф3 и GP2, а недавно провел тесты машины IndyCar с командой SPM.

Пока что Carlin не объявила, какие именно гонки предстоящего сезона 27-летний Наср проведет в ее составе, а в каких его заменит Сержиу Сетте Камара. Резервный пилот McLaren три последних года стартовал в Формуле 2, одержав в общей сложности три победы и закончив прошедший чемпионат на четвертой позиции.

Точно известно, что Наср не сможет выступить на этапе IndyCar в Ричмонде, который совпадает с гонкой IMSA. Еще два раза серии будут проводить совместные уик-энды – но в 2019-м Себастьен Бурдэ доказал, что в такой ситуации можно одновременно выступать в обеих.

По информации Motorsport.com, ни один из бразильцев не горит желанием выступать на овалах, потому Carlin ведет переговоры с Конором Дэли, который мог бы стать в 2020 году третьим гонщиком машины №31.

Программа Дэли на этот сезон включает старты на классических автодромах и городских трассах за Ed Carpenter Racing, тогда как на «овальных» этапах он передает машину боссу коллектива Эду Карпентеру и по контракту вправе стартовать за конкурентов.

Новый сезон IndyCar стартует 15 марта в Сент-Питерсберге.