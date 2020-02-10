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IndyCar / Новость

Наср и Сетте Камара выступят за Carlin в IndyCar

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Наср и Сетте Камара выступят за Carlin в IndyCar
Автор:
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
10 февр. 2020 г., 15:21

Два бразильца проведут предстоящий сезон главной формульной серии Америки, поочередно выступая на одной машине.

Фелипе Наср, проведя два сезона за Sauber в Формуле 1, затем перебрался в серию IMSA, где завоевал титул в 2018 году. В новом сезоне гонщик дебютирует в IndyCar c командой Тревора Карлина. Фелипе уже знаком с ней по выступлениям в британской Ф3 и GP2, а недавно провел тесты машины IndyCar с командой SPM. 

Пока что Carlin не объявила, какие именно гонки предстоящего сезона 27-летний Наср проведет в ее составе, а в каких его заменит Сержиу Сетте Камара. Резервный пилот McLaren три последних года стартовал в Формуле 2, одержав в общей сложности три победы и закончив прошедший чемпионат на четвертой позиции. 

Точно известно, что Наср не сможет выступить на этапе IndyCar в Ричмонде, который совпадает с гонкой IMSA. Еще два раза серии будут проводить совместные уик-энды – но в 2019-м Себастьен Бурдэ доказал, что в такой ситуации можно одновременно выступать в обеих. 

По информации Motorsport.com, ни один из бразильцев не горит желанием выступать на овалах, потому Carlin ведет переговоры с Конором Дэли, который мог бы стать в 2020 году третьим гонщиком машины №31.

Программа Дэли на этот сезон включает старты на классических автодромах и городских трассах за Ed Carpenter Racing, тогда как на «овальных» этапах он передает машину боссу коллектива Эду Карпентеру и по контракту вправе стартовать за конкурентов.

Новый сезон IndyCar стартует 15 марта в Сент-Питерсберге.

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Фото: Джо Портлок / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 2 , IndyCar , IMSA
Пилоты Фелипе Наср , Сержиу Сетте Камара
Команды Carlin
Автор Дэвид Малшер

IndyCar Следующая сессия

Сент-Питерсберг

Сент-Питерсберг

13 мар. - 15 мар.

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