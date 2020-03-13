На первый этап IndyCar не пустят зрителей
Организаторы заезда в Сент-Питерсберге решили не отменять гонку IndyCar. Правда, зрителей на трибуны не пустят
Сезон-2020 американского чемпионата IndyCar начнется вовремя вопреки эпидемии коронавируса. Первая гонка состоится в ближайшее воскресенье, 15 марта, на городской трассе в Сент-Питерсберге, штат Флорида. Чтобы избежать распространения инфекции, организаторы решили провести этап IndyCar без зрителей на трибунах.
Изначально устроители рассчитывали ограничиться тем, чтобы аннулировать доступ в зону свободного размещения. Туда продаются наиболее дешевые билеты. Сами зоны свободного размещения предусматривают возможность перемещаться по трассе и наблюдать за заездами с разных точек. Это стимулирует контакты между посетителями и тем самым может способствовать распространению вируса.
В итоге для зрителей закрыли все трибуны. В качестве дополнительной меры предосторожности организаторы решили уменьшить интервалы между заездами гонок поддержки. Все чемпионаты. которые приехали в Сент-Питерсберг вместе с серией IndyCar, проведут свои этапы, но расписание их гонок будет уплотнено. Журналистов, которые пишут об IndyCar, пустят на трассу.
Третий этап чемпионата IndyCar не состоится: гонку в Лонг-Бич, запланированную на 19 апреля, отменили из-за коронавируса.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Сент-Питерсберг
|Автор
|Дэвид Малшер
На первый этап IndyCar не пустят зрителей
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