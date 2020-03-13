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IndyCar / Сент-Питерсберг / Новость

На первый этап IndyCar не пустят зрителей

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На первый этап IndyCar не пустят зрителей
Автор:
13 мар. 2020 г., 07:50

Организаторы заезда в Сент-Питерсберге решили не отменять гонку IndyCar. Правда, зрителей на трибуны не пустят

Сезон-2020 американского чемпионата IndyCar начнется вовремя вопреки эпидемии коронавируса. Первая гонка состоится в ближайшее воскресенье, 15 марта, на городской трассе в Сент-Питерсберге, штат Флорида. Чтобы избежать распространения инфекции, организаторы решили провести этап IndyCar без зрителей на трибунах.

Изначально устроители рассчитывали ограничиться тем, чтобы аннулировать доступ в зону свободного размещения. Туда продаются наиболее дешевые билеты. Сами зоны свободного размещения предусматривают возможность перемещаться по трассе и наблюдать за заездами с разных точек. Это стимулирует контакты между посетителями и тем самым может способствовать распространению вируса.

В итоге для зрителей закрыли все трибуны. В качестве дополнительной меры предосторожности организаторы решили уменьшить интервалы между заездами гонок поддержки. Все чемпионаты. которые приехали в Сент-Питерсберг вместе с серией IndyCar, проведут свои этапы, но расписание их гонок будет уплотнено. Журналистов, которые пишут об IndyCar, пустят на трассу.

Третий этап чемпионата IndyCar не состоится: гонку в Лонг-Бич, запланированную на 19 апреля, отменили из-за коронавируса.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Сент-Питерсберг
Автор Дэвид Малшер

IndyCar Следующая сессия

Сент-Питерсберг

Сент-Питерсберг

13 мар. - 15 мар.

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