Монтойя выступит за McLaren на Indy 500
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Колумбиец попробует выиграть легендарную гонку в третий раз
Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя примет участие в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса» в 2021 году. Колумбийский гонщик выступит за команду Arrow McLaren SP-Chevrolet.
Монтойя не принимает полноценного участия в гоночных чемпионатах на автомобилях с открытыми колесами с конца 2016 года, когда провел последний сезон в IndyCar. В «Инди 500» он не выступал с 2017 года. До этого Монтойя дважды выигрывал эту гонку в 2000-м и 2015-м годах.
Монтойя уже сотрудничал с McLaren в Формуле 1, где провел за британскую команду полтора сезона и выиграл три гонки.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Пилоты
|Хуан-Пабло Монтойя
|Автор
|Иван Матушкин
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Монтойя выступит за McLaren на Indy 500
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