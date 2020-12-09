Монтойя выступит за McLaren на Indy 500

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя примет участие в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса» в 2021 году. Колумбийский гонщик выступит за команду Arrow McLaren SP-Chevrolet.

Монтойя не принимает полноценного участия в гоночных чемпионатах на автомобилях с открытыми колесами с конца 2016 года, когда провел последний сезон в IndyCar. В «Инди 500» он не выступал с 2017 года. До этого Монтойя дважды выигрывал эту гонку в 2000-м и 2015-м годах.

Монтойя уже сотрудничал с McLaren в Формуле 1, где провел за британскую команду полтора сезона и выиграл три гонки.