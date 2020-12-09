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IndyCar / Новость

Монтойя выступит за McLaren на Indy 500

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Монтойя выступит за McLaren на Indy 500
Автор:
, редактор

Колумбиец попробует выиграть легендарную гонку в третий раз

Бывший пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя примет участие в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса» в 2021 году. Колумбийский гонщик выступит за команду Arrow McLaren SP-Chevrolet. 

Монтойя не принимает полноценного участия в гоночных чемпионатах на автомобилях с открытыми колесами с конца 2016 года, когда провел последний сезон в IndyCar. В «Инди 500» он не выступал с 2017 года. До этого Монтойя дважды выигрывал эту гонку в 2000-м и 2015-м годах.

Монтойя уже сотрудничал с McLaren в Формуле 1, где провел за британскую команду полтора сезона и выиграл три гонки.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Хуан-Пабло Монтойя
Автор Иван Матушкин

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