Монтойя нацелился стать старейшим победителем Indy 500 в XXI веке

Хуан-Пабло Монтойя выигрывал знаменитую гонку дважды: сначала в 2000 году вместе с командой Chip Ganassi, а затем – в 2015-м за рулем машины Penske. В нынешнем году Хуан-Пабло присоединится к McLaren SP вместе с двумя основным пилотам коллектива Пато О’Уордом и Феликсом Розенквистом. Как и в 2021-м, он поедет и на Гран При Индианаполиса, и в «Инди-500».

McLaren SP отметила, что они в том числе подумывают добавить третий автомобиль по ходу сезона IndyCar, чтобы подготовиться к выступлению тремя машинами 2023 году. Пока не сообщается, кто именно станет еще одним гонщиком.

В прошлом году Монтойя финишировал в гонке «500 миль Индианаполиса» на девятой позиции. Во время минувшего сезона Хуан-Пабло ехал на полном расписании в WEC и участвовал на некоторых этапах американского чемпионата IMSA, включая марафон «24 часа Дайтоны».