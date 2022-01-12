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IndyCar Новости

Монтойя нацелился стать старейшим победителем Indy 500 в XXI веке

Автор:
, редактор (США)
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Хуан-Пабло в седьмой раз примет участие в легендарной американской гонке

Монтойя нацелился стать старейшим победителем Indy 500 в XXI веке

Хуан-Пабло Монтойя выигрывал знаменитую гонку дважды: сначала в 2000 году вместе с командой Chip Ganassi, а затем – в 2015-м за рулем машины Penske. В нынешнем году Хуан-Пабло присоединится к McLaren SP вместе с двумя основным пилотам коллектива Пато О’Уордом и Феликсом Розенквистом. Как и в 2021-м, он поедет и на Гран При Индианаполиса, и в «Инди-500».

McLaren SP отметила, что они в том числе подумывают добавить третий автомобиль по ходу сезона IndyCar, чтобы подготовиться к выступлению тремя машинами 2023 году. Пока не сообщается, кто именно станет еще одним гонщиком. 

В прошлом году Монтойя финишировал в гонке «500 миль Индианаполиса» на девятой позиции. Во время минувшего сезона Хуан-Пабло ехал на полном расписании в WEC и участвовал на некоторых этапах американского чемпионата IMSA, включая марафон «24 часа Дайтоны».

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