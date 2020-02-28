Мэтт Деймон озвучил анонс IndyCar-2020

Знаменитый актер Мэтт Деймон озвучил рекламный ролик гоночной серии IndyCar. Видео, сделанное по заказу чемпионата, выпустило чикагское рекламное агентство Schafer Condon Carter (SCC). Ролик получил название «Другое племя».

На видео Мэтт Деймон объясняет, почему гонщики IndyCar – это другое племя людей. «Бесстрашные и агрессивные, наши атлеты живут на предельных скоростях каждый круг каждой гонки, – заявил президент гоночной серии Джей Фрай. – Эта рекламная кампания показывает уникальные навыки, которые выделяют наших гонщиков, а также позволяет болельщикам увидеть, каково это – быть пилотом IndyCar».

Актеры Кристиан Бейл и Мэтт Деймон машут зелеными флагами, давая старт гонке «Инди 500» Фото: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Мэтт Деймон известен своей любовью к автоспорту. В мае прошлого года обладатель премии «Оскар» дал старт знаменитой гонке «Инди 500». Вместе с Деймоном зеленым флагом взмахнул Кристиан Бейл. Эти актеры снялись в фильме «Ford против Ferrari», который посвящен «24 часам Ле-Мана» 1966 года и подготовке к этому марафону. В 2020 году фильм получил две премии «Оскар»: за лучший монтаж и за лучший звуковой монтаж.

Музыкальную композицию под названием Green Light для нового рекламного ролика IndyCar написал диджей и продюсер MAKJ. В прошлом американский музыкант сам выступал в гонках. Режиссером видеоролика выступил Логан Каския, который снимает документальные фильмы и рекламу.