McLaren выкупила команду IndyCar Schmidt Peterson

Нынешний сезон IndyCar является вторым по счету, который McLaren и Schmidt Peterson Motorsports (SPM) проводят совместными усилиями. Объявление о покупке было сделано в Нэшвилле по ходу очередного уик-энда сезона.

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Команда SPM была изначально основана бывшим гонщиком Сэмом Шмидтом в 2001 году, а с 2013-го его партнером стал Рик Петерсон. Именно за нее выступал в IndyCar Михаил Алешин, а нынешний пилот Schmidt Peterson Пато О'Уорд идет вторым в личном зачете серии.

Кроме того, коллектив также успешно выступает в «младшей» категории Indy Lights, завоевав там уже семь титулов.

После выкупа руководить McLaren SPM будет совет директоров из пяти человек – трех определяет новый владелец, еще двумя станут Шмидт и Петерсон. Руководить советом будет генеральный директор McLaren Зак Браун.

Он сказал: «Сегодняшнее объявление – ясный сигнал наших долгосрочных планов в IndyCar. Обе гоночные серии [с Indy Lights] являются для McLaren Racing и наших спонсоров отличной маркетинговой платформой.

В McLaren Racing уверены, что IndyCar поможет продолжать укрепление нашего бренда в Северной Америке, расширяя базу наших поклонников и партнеров, а также гоночное портфолио. Это прекрасные гонки с соперниками мирового уровня – как пилотами, так и командами – и преданной фан-базой».

Сэм Шмидт добавил: «Я знаю Зака уже 25 лет. Он истинный гонщик, и теперь у нас целая группа из таких. Наше партнерство началось два года назад и складывалось просто замечательно, как в техническом плане, так и в коммерческом.

Благодаря McLaren мы двигаемся вперед – и сейчас регулярно претендуем на победы в гонках и чемпионате. Следующий шаг – заручиться ресурсами на долгосрочную перспективу.

McLaren – это культовый бренд, и мы гордимся работой с ними. Наша цель – сделать команду сильнее и привести ее к новым успехам».