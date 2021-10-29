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IndyCar / Тесты Нико Хюлькенберга Новости

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar

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Немецкий пилот может вернуться в гонки в 2023 году

McLaren: У Хюлькенберга большие шансы на место в IndyCar

Команда McLaren уже подтверждала намерение с 2023 года провести полный сезон в IndyCar с тремя машинами. При этом места в двух из них заняты действующими гонщиками Патрисио О'Уордом и Феликсом Розенквистом. А вот роль третьего пока вакантна.

Изначально речь шла о том, что в тестах IndyCar за McLaren выступит Стоффель Вандорн, и глава McLaren Racing Зак Браун говорил, что видит его одним из претендентов на место в команде. Но недавно у Вандорна появился сильный конкурент в лице Нико Хюлькенберга, которого в последний момент также пригласили на тесты.

«В IndyCar нужны агрессивные гонщики, и мы считаем, что Нико определенно здесь освоится, – заявил Браун в разговоре с изданием GP Fans. – Мы рады его здесь видеть, думаю ему тут понравится, как это уже случилось с пилотами Ф1 Фернандо Алонсо, Роменом Грожаном и Маркусом Эрикссоном.

В следующем сезоне мы определенно не станем выставлять третью машину на весь год. Мы сделаем это в Индианаполисе и может быть еще где-то. А в 2023 году уже весь сезон проведем с тремя болидами. И в списке претендентов на роль третьего гонщика Нико Хюлькенберг находится на самом верху».

Браун также рассказал о том, что Хюлькенберга ему посоветовал руководитель McLaren в Формуле 1 Андреас Зайдль.

«Нико привел Андреас Зайдль. У них уже был опыт совместных гонок, когда Хюлькендерг выступал в 2015 году в «Ле-Мане» за Porsche, в которой тогда работал Зайдль. Так что это Андреас помог нам заполучить Нико», – сказал глава всего направления McLaren Racing.

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