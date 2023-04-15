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McLaren проведет Indy 500 в классической ливрее из Ф1

Команда выбрала для трех своих машин раскраски, призванные напомнить о славных моментах истории

Филип Клерен
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McLaren проведет Indy 500 в классической ливрее из Ф1
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В этом году McLaren празднует свое 60-летие. По этой причине машина для Формулы 1 получила индекс MCL60, а для американской гонки «500 миль Индианаполиса» коллектив приготовил три уникальных ливреи, которые напомнят болельщикам о «Тройной короне», добытой маркой – за свою историю McLaren выигрывала Гран При Монако, «24 часа Ле-Мана» и «Инди-500».

Феликс Розенквист поедет на машине №6 в красно-белых цветах, которые стали символом успеха McLaren в Формуле 1 в 80-е и начале 90-х. Ники Лауда, Ален Прост и Айртон Сенна принесли команде семь титулов и шесть Кубков конструкторов за восемь лет. Формально ливрея привязана в победе Проста в Монако в 1984 году. 

Черная машина №5 Пато О'Уорда напомнит об успехе марки в Ле-Мане в 1995 году с моделью F1 GTR, на которой сильнейшими стали Юрки Ярвилехто, Янник Дальмас и Масанори Секия.

Наконец, «семерка» Алекса Росси повторяет цвета победителя «Инди-500» 1976 года Джонни Резерфорда, который выступал на McLaren M16.

В гонке, которая пройдет 28 мая, у команды также будет четвертая машина – на ней поедет Тони Канаан, не выступающий в регулярном сезоне. 

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