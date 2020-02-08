McLaren представила расцветку своей команды в Indycar

Команда Arrow McLaren SP показала миру болиды, которые будет использовать в этом году для выступлений в серии Indycar.

Напомним, что некоторое время назад британская компания стала партнером одного из постоянных участников чемпионата – коллектива Schmidt Peterson. В связи с этим американская команда получила новое название, а также перешла к использованию моторов Chevrolet. В прошлом году на машинах Schmidt Peterson стояли силовые агрегаты Honda – но после неудачного опыта сотрудничества в Формуле 1 японская марка отказывается от новых совместных проектов с McLaren.

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Пилотами обновленного коллектива стали 20-летний мексиканец Патрисио О`Уорд и 23-летний американец Оливер Эскью. Оба гонщика являются чемпионами серии Indy Lights: О`Уорд одержал победу в этом чемпионате в 2018-м, а Эскью – в 2019 году.

В 70-х годах McLaren регулярно разрабатывала и строила автомобили для выступлений в серии Indycar (носившей тогда имя USAC). На автомобилях британской марки были завоеваны два чемпионских титула и 28 побед в гонках, включая три триумфа на престижной гонке «500 миль Индианаполиса». В последний раз автомобиль McLaren был представлен на стартовом поле гонки IndyCar в 1979 году. Впрочем, и сейчас о создании автомобиля для американских гонок речь не идет: как и остальные участники IndyCar, команда Arrow McLaren SP будет использовать болид производства итальянской Dallara.

Первый этап серии Indycar пройдет на уличной трассе в Сент-Питерсберге 15 марта.