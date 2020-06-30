McLaren показала ливрею машины Алонсо для Indy 500
Команда McLaren SP показала цвета, в которых Фернандо Алонсо выступит в перенесенной на август гонке «500 миль Индианаполиса»
Сейчас только победа в Индианаполисе отделяет Фернандо Алонсо от обладания «Тройной короной» – ранее испанец уже стал сильнейшим в Гран При Монако Ф1 и «24 часах Ле-Мана».
Испанец пробовал покорить «Инди-500» в 2017 году и даже лидировал на протяжении 27 кругов, но в итоге сошел из-за поломки стора. Кампания 2019-го вышла гораздо менее удачной, двукратный чемпион Формулы 1 даже не прошел квалификацию.
В понедельник Алонсо и его команда представили раскраску машины для предстоящей гонки.
«Я уверен, что McLaren SP будет конкурентоспособна, – сказал гонщик. – У нас команда с хорошим опытом, квалифицированные сотрудники и отличные ресурсы».
Глава команды Сэм Шмидт добавил: «В 2017-м Фернандо доказал, что может не просто участвовать в гонке, но и бороться за победу.
Нынешняя раскраска великолепна. Она сочетает спонсорские цвета с общей схемой нашей команды. Она не похожа ни на что из уже виденного нами, и болельщикам будет очень просто следить за машиной».
Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
Фотограф: Arrow SPM
Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
Фотограф: Arrow SPM
Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
Фотограф: Arrow SPM
Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
Фотограф: Arrow SPM
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|Автор
|Чарльз Брэдли