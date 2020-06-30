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IndyCar / «Инди 500» / Новость

McLaren показала ливрею машины Алонсо для Indy 500

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McLaren показала ливрею машины Алонсо для Indy 500
Автор:
, главный редактор (Global)
30 июн. 2020 г., 14:28

Команда McLaren SP показала цвета, в которых Фернандо Алонсо выступит в перенесенной на август гонке «500 миль Индианаполиса»

Сейчас только победа в Индианаполисе отделяет Фернандо Алонсо от обладания «Тройной короной» – ранее испанец уже стал сильнейшим в Гран При Монако Ф1 и «24 часах Ле-Мана».

Испанец пробовал покорить «Инди-500» в 2017 году и даже лидировал на протяжении 27 кругов, но в итоге сошел из-за поломки стора. Кампания 2019-го вышла гораздо менее удачной, двукратный чемпион Формулы 1 даже не прошел квалификацию.

В понедельник Алонсо и его команда представили раскраску машины для предстоящей гонки. 

«Я уверен, что McLaren SP будет конкурентоспособна, – сказал гонщик. – У нас команда с хорошим опытом, квалифицированные сотрудники и отличные ресурсы».

Глава команды Сэм Шмидт добавил: «В 2017-м Фернандо доказал, что может не просто участвовать в гонке, но и бороться за победу. 

Нынешняя раскраска великолепна. Она сочетает спонсорские цвета с общей схемой нашей команды. Она не похожа ни на что из уже виденного нами, и болельщикам будет очень просто следить за машиной». 

Слайдер
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Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
1/4

Фотограф: Arrow SPM

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
2/4

Фотограф: Arrow SPM

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
3/4

Фотограф: Arrow SPM

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet
4/4

Фотограф: Arrow SPM

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