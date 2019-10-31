McLaren объявила пилотов в IndyCar. Хинчклиффу места не нашлось

В 2020 году McLaren проведет полный сезон в IndyCar в сотрудничестве с коллективом SPM, который сменит моторы Honda на Chevrolet. При этом ранее совладелец команды Сэм Шмидт подтвердил, что Джеймс Хинчклифф (который является официальным лицом Honda в Канаде) останется в коллективе в рамках совместного проекта с McLaren.

Тем не менее, планы изменились, и Хинчклиффу придется покинуть команду. Arrow McLaren SP объявила, что ее пилотами в IndyCar станут чемпионы Indy Lights Патрисио О'Уорд и Оливер Эскью.

О'Уорд дебютировал в IndyCar в конце 2018-го на финальном этапе в Сономе, а в следующем году семь раз выходил на старт за Carlin, прежде чем ненадолго отправиться в Японию выступать в Суперформуле, присоединившись к молодежной программе Red Bull.

Эскью завоевал семь побед в Indy Lights в 2019-м и выиграл титул, получив 1,1 млн долларов на продолжение карьеры, что гарантировало бы ему возможность трижды выйти на старт в IndyCar, включая «Инди-500».

Несмотря на то, что у Хинчклиффа был контракт с SPM на 2020-й, нынешний сезон станет для него пятым и последним в команде Сэма Шмидта. В ее составе Джеймс выиграл в Новом Орлеане в 2015-м, в Лонг-Бич в 2017-м и в Айове в 2018-м. Он также взял поул в Indy 500 в 2016 году – спустя год после того, как едва не погиб в аварии в Индианаполисе.