McLaren готова дать Алонсо машину для «Инди-500»
Совладелец Arrow McLaren SP-Chevrolet Сэм Шмидт ожидает, что команда выставит третью машину в «500 милях Индианаполиса» в следующем году для двукратного чемпиона Формулы 1 Фернандо Алонсо.
Сэм Шмидт рассказал, что благодаря сделке с McLaren его коллектив получил все оборудование, которое осталось у британской команды после провального выступления Фернандо Алонсо в Indy 500 в этом году. По его словам, в будущем сезоне Arrow McLaren SP намерена выставить дополнительную машину на старт гонки, которая может достаться Алонсо.
«Мы на протяжении 12-и лет выставляли третью машину в Инди, – сказал Шмидт. – И мы планируем эту практику продолжать. Фернандо остается одним из вариантов, но ничего не подтверждено.
В сделку вошло все оборудование от McLaren, а это значит, что теперь у нас этого оборудования много. Исторически мы всегда выставляли третью машину по пожеланию нашего коммерческого партнера, и мы ожидаем вновь сделать это».
Алонсо уже дважды пытался покорить знаменитую гонку на «Старой кирпичнице». В 2017-м испанец выступал за Andretti Autosport и боролся в числе лидеров, но его подвел мотор Honda. Два года спустя он заявился на гонку вместе с McLaren, но из-за череды поломок и неудач не смог даже пройти квалификацию, чтобы выйти на старт.
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Дополнительная информация: Дэвид Малшер
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|Фернандо Алонсо В Магазин
|Команды
|Arrow SPM
|Автор
|Денис Буденков
McLaren готова дать Алонсо машину для «Инди-500»
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