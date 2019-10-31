Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
11 Часов
:
52 Минут
:
56 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
IndyCar / Новость

McLaren готова дать Алонсо машину для «Инди-500»

Поделились
Комментарии
McLaren готова дать Алонсо машину для «Инди-500»
Автор:
31 окт. 2019 г., 11:24

Совладелец Arrow McLaren SP-Chevrolet Сэм Шмидт ожидает, что команда выставит третью машину в «500 милях Индианаполиса» в следующем году для двукратного чемпиона Формулы 1 Фернандо Алонсо.

Сэм Шмидт рассказал, что благодаря сделке с McLaren его коллектив получил все оборудование, которое осталось у британской команды после провального выступления Фернандо Алонсо в Indy 500 в этом году. По его словам, в будущем сезоне Arrow McLaren SP намерена выставить дополнительную машину на старт гонки, которая может достаться Алонсо.

«Мы на протяжении 12-и лет выставляли третью машину в Инди, – сказал Шмидт. – И мы планируем эту практику продолжать. Фернандо остается одним из вариантов, но ничего не подтверждено.

В сделку вошло все оборудование от McLaren, а это значит, что теперь у нас этого оборудования много. Исторически мы всегда выставляли третью машину по пожеланию нашего коммерческого партнера, и мы ожидаем вновь сделать это».

Алонсо уже дважды пытался покорить знаменитую гонку на «Старой кирпичнице». В 2017-м испанец выступал за Andretti Autosport и боролся в числе лидеров, но его подвел мотор Honda. Два года спустя он заявился на гонку вместе с McLaren, но из-за череды поломок и неудач не смог даже пройти квалификацию, чтобы выйти на старт.

Читайте также:

Дополнительная информация: Дэвид Малшер

Следующая новость
McLaren объявила пилотов в IndyCar. Хинчклиффу места не нашлось

Предыдущая новость

McLaren объявила пилотов в IndyCar. Хинчклиффу места не нашлось

Следующая новость

McLaren: Мы уволили пилота – Honda о нем позаботится

McLaren: Мы уволили пилота – Honda о нем позаботится
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин
Команды Arrow SPM
Автор Денис Буденков

IndyCar Следующая сессия

«500 миль Индианаполиса»

«500 миль Индианаполиса»

30 мая - 30 мая

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

4
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

5
Формула 1

Марко о Гасли: В Red Bull он бы никогда не обрел себя

Самое важное:

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar
Indy

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
Indy

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500

Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе
Indy

Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе

McLaren задумалась пригласить в Ф1 новичков из IndyCar
F1

McLaren задумалась пригласить в Ф1 новичков из IndyCar

McLaren: Мы уволили пилота – Honda о нем позаботится
Indy

McLaren: Мы уволили пилота – Honda о нем позаботится

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.