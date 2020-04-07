Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти
Легендарный чемпион назвал гонщика, который станет новым Марио Андретти. Выбор прославленного спортсмена пал на Колтона Херту
Знаменитый гонщик Марио Андретти стал одним из героев последнего номера Robb Report. Журнал о мире люкса и роскоши так сформулировал тему номера: «Кто станет следующим тобой? Ключевые люди современности номинируют лидеров завтрашнего дня». На вопрос, который задали в Robb Report, ответили представители различных отраслей.
Автоспорт представлял Марио Андретти – чемпион Формулы 1, триумфатор «Инди 500», победитель «Дайтоны 500» и единственный пилот, кому удавалось выигрывать гонки IndyCar в течение четырех разных десятилетий. Многие болельщики считают Марио Андретти величайшим гонщиком за всю историю автоспорта.
В качестве ответа вопрос «Кто станет новым Марио Андретти?» чемпион назвал Колтона Херту. Это 20-летний победитель «24 часов Дайтоны» в классе GT и лучший новичок IndyCar 2019 года. Херта дебютировал в IndyCar в конце 2018-го, а в прошлом сезоне выиграл две гонки и завершил чемпионат на седьмой позиции. Первая победа пришла к Колтону в его третьем заезде.
«Когда я смотрю на него, я вижу себя», – объяснил свой выбор Марио Андретти. «У нас никогда не будет еще одного Марио Андретти, – ответил легендарному чемпиону Колтон Херта у себя в твиттере. – И все же это самый грандиозный комплимент, который я когда-либо мог получить».
Колтон Херта приходится сыном экс-пилоту IndyCar Брайану Херте. Карьера Колтона с 2017 года связана с командой Andretti Autosport, которой владеет сын Марио, Майкл Андретти. В этом коллективе Херта-младший провел два сезона в молодежной серии Indy Lights. В сезоне-2019 гонщик перешел в аффилированную с Andretti команду Harding Steinbrenner Racing, в составе которой дебютировал в IndyCar.
Благодаря этим выступлениям Марио Андретти получил возможность увидеть, как Колтон Херта работает с командой. В теории у экс-чемпиона мира мог быть доступ к телеметрии и другим данным, позволяющим оценить уровень молодого гонщика.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , IndyCar
|Пилоты
|Марио Андретти , Колтон Херта
|Команды
|Andretti Autosport
|Автор
|Дэвид Малшер
Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти
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