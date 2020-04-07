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IndyCar / Новость

Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти

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Марио Андретти выбрал следующего Марио Андретти
Автор:
7 апр. 2020 г., 05:35

Легендарный чемпион назвал гонщика, который станет новым Марио Андретти. Выбор прославленного спортсмена пал на Колтона Херту

Знаменитый гонщик Марио Андретти стал одним из героев последнего номера Robb Report. Журнал о мире люкса и роскоши так сформулировал тему номера: «Кто станет следующим тобой? Ключевые люди современности номинируют лидеров завтрашнего дня». На вопрос, который задали в Robb Report, ответили представители различных отраслей. 

Автоспорт представлял Марио Андретти – чемпион Формулы 1, триумфатор «Инди 500», победитель «Дайтоны 500» и единственный пилот, кому удавалось выигрывать гонки IndyCar в течение четырех разных десятилетий. Многие болельщики считают Марио Андретти величайшим гонщиком за всю историю автоспорта. 

В качестве ответа вопрос «Кто станет новым Марио Андретти?» чемпион назвал Колтона Херту. Это 20-летний победитель «24 часов Дайтоны» в классе GT и лучший новичок IndyCar 2019 года. Херта дебютировал в IndyCar в конце 2018-го, а в прошлом сезоне выиграл две гонки и завершил чемпионат на седьмой позиции. Первая победа пришла к Колтону в его третьем заезде.

 

«Когда я смотрю на него, я вижу себя», – объяснил свой выбор Марио Андретти«У нас никогда не будет еще одного Марио Андретти, – ответил легендарному чемпиону Колтон Херта у себя в твиттере. – И все же это самый грандиозный комплимент, который я когда-либо мог получить». 

Колтон Херта приходится сыном экс-пилоту IndyCar Брайану Херте. Карьера Колтона с 2017 года связана с командой Andretti Autosport, которой владеет сын Марио, Майкл АндреттиВ этом коллективе Херта-младший провел два сезона в молодежной серии Indy Lights. В сезоне-2019 гонщик перешел в аффилированную с Andretti команду Harding Steinbrenner Racing, в составе которой дебютировал в IndyCar. 

Благодаря этим выступлениям Марио Андретти получил возможность увидеть, как Колтон Херта работает с командой. В теории у экс-чемпиона мира мог быть доступ к телеметрии и другим данным, позволяющим оценить уровень молодого гонщика.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Пилоты Марио Андретти , Колтон Херта
Команды Andretti Autosport
Автор Дэвид Малшер

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Детройт

Детройт

29 мая - 31 мая

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