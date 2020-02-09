Макс Чилтон продолжит выступления в IndyCar

Экс-пилот Ф1 Макс Чилтон объявил о продолжении сотрудничества с командой Carlin, в составе которой он провел два последних сезона в серии IndyCar. Британец выйдет на старт 12-ти этапов американского чемпионата – то есть примет участие в гонках, которые проводятся на городских улицах и традиционных автодромах.

Отказаться от выступлений на овальных треках Чилтон решил в прошлом году, после того как не смог пройти квалификацию к «500 милям Индианаполиса». Тогда в составе команды англичанина заменил Конор Дэйли – на этот год имя сменщика пока не озвучено.

За время выступлений в американской серии Чилтон лишь раз смог финишировать в первой пятерке – он закончил на 4-м месте «500 миль Индианаполиса» 2017 года, – а лучшим его результатом в общем зачете стало 11-е место. До этого пилот провел два сезона в Формуле 1 в составе команды Marussia, но скорость машины ни разу не позволила британцу финишировать выше чем на 13-й позиции.