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Макс Чилтон продолжит выступления в IndyCar

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Макс Чилтон продолжит выступления в IndyCar
Автор:
9 февр. 2020 г., 12:53

Как и в прошлом году, британский пилот ограничится участием в заездах на городских и дорожных трассах.

Экс-пилот Ф1 Макс Чилтон объявил о продолжении сотрудничества с командой Carlin, в составе которой он провел два последних сезона в серии IndyCar. Британец выйдет на старт 12-ти этапов американского чемпионата – то есть примет участие в гонках, которые проводятся на городских улицах и традиционных автодромах.

Отказаться от выступлений на овальных треках Чилтон решил в прошлом году, после того как не смог пройти квалификацию к «500 милям Индианаполиса». Тогда в составе команды англичанина заменил Конор Дэйли – на этот год имя сменщика пока не озвучено.

За время выступлений в американской серии Чилтон лишь раз смог финишировать в первой пятерке – он закончил на 4-м месте «500 миль Индианаполиса» 2017 года, – а лучшим его результатом в общем зачете стало 11-е место. До этого пилот провел два сезона в Формуле 1 в составе команды Marussia, но скорость машины ни разу не позволила британцу финишировать выше чем на 13-й позиции.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Пилоты Макс Чилтон
Команды Carlin
Автор Дэвид Малшер

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