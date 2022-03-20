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Джозеф Ньюгарден, выступающий на автомобиле Dallara-Chevrolet за команду Penske, одержал победу в прошедшем на трассе в Форт-Уорте втором этапе серии IndyCar. Американец на последнем круге опередил своего товарища по команде Скотта Маклафлина и пересек линию финиша с отрывом в 0,0669 секунды.

Маклафлин, стартовавший вторым, вскоре после старта опередил начавшего гонку с поула Феликса Розенквиста и на протяжении всего заезда выглядел главным претедентом на победу. Напомним, ранее новозеландец, который проводит в гонках формул всего второй полный сезон (а прославился тремя титулами в австралийском чемпионате Supercars), выиграл первый этап IndyCar. Таким образом, Маклафлин имел хорошие шансы выиграть не просто две гонки подряд (что само по себе происходит в американской серии нечасто), но и одержать эти победы на трассах разных типов. Если по ходу открытия сезона пилоты соревновались на уличной трассе в Сент-Питерсберге, в Форт-Уорте гонки проходят на овальном треке.

Ньюгарден стартовал 7-м, а к началу первой волны пит-стопов откатился на 10-е место – однако смог обернуть себе на пользу первое посещение боксов и переместился на 2-ю позицию. В этот момент Маклафлин лидировал с преимуществом более чем в 12 секунд – однако у новозеландца не всегда получалось быстро опережать отстающих на круг, из-за чего разрыв между двумя гонщиками к середине заезда сократился вдвое. Во второй половине гонки Ньюгарден догнал товарища по команде и в какой-то момент даже вышел вперед, но Маклафлин оперативно вернулся на первую позицию – в то время как Ньюгарден вскоре откатился на 6-ю. Впрочем, двукратный чемпион IndyCar достаточно уверенно вернул потерянное и на последних кругах вновь оказался главным соперником Маклафлина. Того же вновь подвела необходимость обгонять круговых: именно потеря скорости лидером за спиной одного из аутсайдеров позволила Ньюгардену подтянуться на расстояние атаки, а затем и выйти вперед в последнем повороте.

Впрочем, Маклафлин вполне может записать эту гонку себе в актив: 2-е место позволило новозеландцу увеличить отрыв от соперников в общем зачете. Ближайшим преследователем недавнего дебютанта теперь является еще один гонщик Penske, Уилл Пауэр, отстающий на 28 очков. Замыкает первую тройку действующий чемпион Алекс Палоу из команды Ganassi, проигрывающий Маклафлину 30 баллов.

Примечательно, что свой лучший результат за время выступлений в IndyCar на этапе в Техасе показал и еще один выходец из гонок сток-каров – многократный чемпион NASCAR Джимми Джонсон. Гонщик, выступающий в составе Ganassi, финишировал 5-м – хотя за 13 предыдущих попыток ни разу не смог оказаться в итоговом протоколе выше чем на 17-й строчке.

Среди неудачников этапа – обладатель поул-позиции Феликс Розенквист и экс-пилот Ф1 Ромен Грожан, не добравшиеся до финиша из-за поломок. Такума Сато выпал из лидирующей группы, после того как контакт с другим автомобилем в борьбе привел к контакту автомобиля японца со стеной. Действующий вице-чемпион Пато О`Уорд потерял шансы на хороший результат, когда не смог вовремя остановиться на пит-стопе и сбил одного из механиков (без каких-либо последствий для здоровья последнего) – за что получил штраф в виде перемещения на последнюю позицию.

Результаты гонки