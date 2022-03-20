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IndyCar / Техас Отчет о гонке

Судьбу победы на гонке IndyCar в Техасе решили последний круг и 0,07 с

Один пилот команды Penske опередил другого за считанные секунды до пересечения финишной черты

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Судьбу победы на гонке IndyCar в Техасе решили последний круг и 0,07 с
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Джозеф Ньюгарден, выступающий на автомобиле Dallara-Chevrolet за команду Penske, одержал победу в прошедшем на трассе в Форт-Уорте втором этапе серии IndyCar. Американец на последнем круге опередил своего товарища по команде Скотта Маклафлина и пересек линию финиша с отрывом в 0,0669 секунды. 

Маклафлин, стартовавший вторым, вскоре после старта опередил начавшего гонку с поула Феликса Розенквиста и на протяжении всего заезда выглядел главным претедентом на победу. Напомним, ранее новозеландец, который проводит в гонках формул всего второй полный сезон (а прославился тремя титулами в австралийском чемпионате Supercars), выиграл первый этап IndyCar. Таким образом, Маклафлин имел хорошие шансы выиграть не просто две гонки подряд (что само по себе происходит в американской серии нечасто), но и одержать эти победы на трассах разных типов. Если по ходу открытия сезона пилоты соревновались на уличной трассе в Сент-Питерсберге, в Форт-Уорте гонки проходят на овальном треке.

Ньюгарден стартовал 7-м, а к началу первой волны пит-стопов откатился на 10-е место – однако смог обернуть себе на пользу первое посещение боксов и переместился на 2-ю позицию. В этот момент Маклафлин лидировал с преимуществом более чем в 12 секунд – однако у новозеландца не всегда получалось быстро опережать отстающих на круг, из-за чего разрыв между двумя гонщиками к середине заезда сократился вдвое. Во второй половине гонки Ньюгарден догнал товарища по команде и в какой-то момент даже вышел вперед, но Маклафлин оперативно вернулся на первую позицию – в то время как Ньюгарден вскоре откатился на 6-ю. Впрочем, двукратный чемпион IndyCar достаточно уверенно вернул потерянное и на последних кругах вновь оказался главным соперником Маклафлина. Того же вновь подвела необходимость обгонять круговых: именно потеря скорости лидером за спиной одного из аутсайдеров позволила Ньюгардену подтянуться на расстояние атаки, а затем и выйти вперед в последнем повороте.

Впрочем, Маклафлин вполне может записать эту гонку себе в актив: 2-е место позволило новозеландцу увеличить отрыв от соперников в общем зачете. Ближайшим преследователем недавнего дебютанта теперь является еще один гонщик Penske, Уилл Пауэр, отстающий на 28 очков. Замыкает первую тройку действующий чемпион Алекс Палоу из команды Ganassi, проигрывающий Маклафлину 30 баллов.

Примечательно, что свой лучший результат за время выступлений в IndyCar на этапе в Техасе показал и еще один выходец из гонок сток-каров – многократный чемпион NASCAR Джимми Джонсон. Гонщик, выступающий в составе Ganassi, финишировал 5-м – хотя за 13 предыдущих попыток ни разу не смог оказаться в итоговом протоколе выше чем на 17-й строчке.

Среди неудачников этапа – обладатель поул-позиции Феликс Розенквист и экс-пилот Ф1 Ромен Грожан, не добравшиеся до финиша из-за поломок. Такума Сато выпал из лидирующей группы, после того как контакт с другим автомобилем в борьбе привел к контакту автомобиля японца со стеной. Действующий вице-чемпион Пато О`Уорд потерял шансы на хороший результат, когда не смог вовремя остановиться на пит-стопе и сбил одного из механиков (без каких-либо последствий для здоровья последнего) – за что получил штраф в виде перемещения на последнюю позицию.

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Результаты гонки

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske      
2 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 0.066 0.066  
3 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1.353 1.286  
4 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 15.223 13.869  
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 15.673 0.450  
6 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 18.093 2.420  
7 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 19.193 1.099  
8 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 22.464 3.271  
9 United States Сантино Ферруччи United States Rahal Letterman Lanigan Racing 24.414 1.950  
10 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 25.484 1.069  
11 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 26.050 0.566  
12 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1 Lap 1 Lap  
13 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 1 Lap 2.273  
14 United States Джей-Ар Хильдебранд United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 9.243  
15 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1 Lap 4.208  
16 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1 Lap 9.458  
17 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 2 Laps 1 Lap  
18 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 3 Laps 1 Lap  
19 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 15 Laps 12 Laps  
20 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 108 Laps 93 Laps  
21 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 110 Laps 2 Laps  
22 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 120 Laps 10 Laps  
23 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 120 Laps 0.086  
24 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 120 Laps 0.176  
25 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 135 Laps 15 Laps  
26 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 145 Laps 10 Laps  
27 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 237 Laps 92 Laps  
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