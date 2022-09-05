Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
Предпоследний этап сезона не смог назвать имя чемпиона, а на подиум поднялись только представители Австралии и Новой Зеландии
Скотт Маклафлин выдал почти безупречное выступление в штате Орегон: он стартовал с поула, удержал лидерство в дебюте, а в дальнейшем уступал его лишь на время пит-стопов. Третья победа в сезоне сохранила пилоту Penske теоретические шансы на титул, однако для этого новозеландцу – как и Маркусу Эрикссону – потребуется маленькое чудо.
Лидер общего зачета и напарник Маклафлина Уилл Пауэр в Портленде сделал главное – даже не сумев угнаться за шустрым партнером по команде, он уверенно приехал вторым и увеличил отрыв от главных соперников.
Скотт Диксон сотворил маленькое чудо, прорвавшись с 16-го места на подиум, что сохранило гонщику Ganassi неплохие шансы стать сильнейшим в IndyCar в седьмой раз за карьеру.
Еще один претендент – Джозеф Ньюгарден – долго казался претендентом на подиум, но на финальный отрезок команда поставила ему мягкие шины, и за 16 кругов американец съехал в конец десятки.
На финал сезона, который пройдет через неделю в Монтерее, Пауэр приедет с 523 очками, у Диксони и Ньюгардена по 503, замыкают список претендентов Эрикссон (484) с Маклафлином (482).
Результаты гонки IndyCar в Портленде
Самое важное:
Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
Предпоследний этап сезона не смог назвать имя чемпиона, а на подиум поднялись только представители Австралии и Новой Зеландии
Острая концовка гонки IndyCar принесла победу Ньюгардену
Заезд на овале в Иллинойсе пришлось остановить на два часа из-за дождя, но наградой за ожидание стала яркая развязка
«Просто смех». Пилот IndyCar упрекнул McLaren за интерес к Пиастри
Патрисио О'Уорду показалось странным, что его команда рассматривает в качестве кандидата на место в Ф1 молодого австралийца
Диксон прорвался к победе с 20 места в богатой на аварии гонке IndyCar в Нэшвилле
Шестикратный чемпион серии вышел на второе место в истории чемпионата по числу побед