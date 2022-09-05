Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде

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Скотт Маклафлин выдал почти безупречное выступление в штате Орегон: он стартовал с поула, удержал лидерство в дебюте, а в дальнейшем уступал его лишь на время пит-стопов. Третья победа в сезоне сохранила пилоту Penske теоретические шансы на титул, однако для этого новозеландцу – как и Маркусу Эрикссону – потребуется маленькое чудо.

Лидер общего зачета и напарник Маклафлина Уилл Пауэр в Портленде сделал главное – даже не сумев угнаться за шустрым партнером по команде, он уверенно приехал вторым и увеличил отрыв от главных соперников.

Скотт Диксон сотворил маленькое чудо, прорвавшись с 16-го места на подиум, что сохранило гонщику Ganassi неплохие шансы стать сильнейшим в IndyCar в седьмой раз за карьеру.

Еще один претендент – Джозеф Ньюгарден – долго казался претендентом на подиум, но на финальный отрезок команда поставила ему мягкие шины, и за 16 кругов американец съехал в конец десятки.

На финал сезона, который пройдет через неделю в Монтерее, Пауэр приедет с 523 очками, у Диксони и Ньюгардена по 503, замыкают список претендентов Эрикссон (484) с Маклафлином (482).

Результаты гонки IndyCar в Портленде