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IndyCar / Портленд Отчет о гонке

Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде

Предпоследний этап сезона не смог назвать имя чемпиона, а на подиум поднялись только представители Австралии и Новой Зеландии

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Портленде
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Скотт Маклафлин выдал почти безупречное выступление в штате Орегон: он стартовал с поула, удержал лидерство в дебюте, а в дальнейшем уступал его лишь на время пит-стопов. Третья победа в сезоне сохранила пилоту Penske теоретические шансы на титул, однако для этого новозеландцу – как и Маркусу Эрикссону – потребуется маленькое чудо. 

Лидер общего зачета и напарник Маклафлина Уилл Пауэр в Портленде сделал главное – даже не сумев угнаться за шустрым партнером по команде, он уверенно приехал вторым и увеличил отрыв от главных соперников. 

Скотт Диксон сотворил маленькое чудо, прорвавшись с 16-го места на подиум, что сохранило гонщику Ganassi неплохие шансы стать сильнейшим в IndyCar в седьмой раз за карьеру. 

Еще один претендент – Джозеф Ньюгарден – долго казался претендентом на подиум, но на финальный отрезок команда поставила ему мягкие шины, и за 16 кругов американец съехал в конец десятки. 

На финал сезона, который пройдет через неделю в Монтерее, Пауэр приедет с 523 очками, у Диксони и Ньюгардена по 503, замыкают список претендентов Эрикссон (484) с Маклафлином (482). 

Результаты гонки IndyCar в Портленде

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:56'15.6892  
2 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:56'16.8684 1.1792
3 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:56'17.2898 1.6006
4 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:56'29.5784 13.8892
5 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:56'30.5100 14.8208
6 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:56'31.9931 16.3039
7 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:56'32.6936 17.0044
8 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:56'33.2954 17.6062
9 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:56'33.7870 18.0978
10 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 1:56'34.3248 18.6356
11 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:56'39.2061 23.5169
12 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:56'43.2174 27.5282
13 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 1:56'44.0214 28.3322
14 David Malukas United States Dale Coyne Racing 1:56'44.7180 29.0288
15 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:56'46.9221 31.2329
16 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:56'48.2646 32.5754
17 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:56'49.5013 33.8121
18 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:56'49.7778 34.0886
19 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:56'50.4191 34.7299
20 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:56'51.1346 35.4454
21 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:57'00.2392 44.5500
22 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:56'42.2260 1 Lap
23 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:56'56.6987 10 Laps
24 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:26'24.7882 28 Laps
25 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:09'54.1307 43 Laps
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