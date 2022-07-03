Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Мид-Огайо

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Скотт Маклафлин начал сезон заокеанской серии с победы в Лонг-Бич и второго места в Техасе, но с тех пор ни разу не финишировал даже в первой пятерке, из-за чего откатился на девятое место в личном зачете.

Но на классическом автодроме в Мид-Огайо 29-летний гонщик напомнил себе: он стартовал вторым, вышел в лидеры еще до середины дистанции и в итоге победил.

Такой результат во многом стал возможен из-за того, что у обладателя поула и первого лидера Патрисио О'Уорда возникли проблемы с мотором, которые в итоге привели к сходу.

В концовке на Маклафлина активно наседал действующий чемпион серии Алекс Палоу, но о обгона дело так и не дошло – на финише соперников разделили всего полсекунды.

Еще одним героем дня стал Уилл Пауэр – ветеран стартовал из третьего десятка, а после контакта с Такумой Сато и вовсе закрутился и стал самым последним. Однако за 80 кругов дистанции австралиец не просто отыгрался, но и поднялся до третьего места, заработав важнейшие очки.

Лидер нынешнего сезона Маркус Эрикссон финишировал шестым и удержался во главе таблицы (321 очко), у Пауэра теперь 301 балл, следом идут Джозеф Ньюгарден (287) и Палоу (286).

Сезон IndyCar продолжится в середине июля в Торонто.

Результаты гонки IndyCar в Мид-Огайо