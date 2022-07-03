Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже
IndyCar / Мид-Огайо Отчет о гонке

Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Мид-Огайо

Новозеландец из команды Penske выиграл дуэль у Алекса Палоу, его партнер по команде Уилл Пауэр пробился из конца пелотона на подиум

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Мид-Огайо
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Скотт Маклафлин начал сезон заокеанской серии с победы в Лонг-Бич и второго места в Техасе, но с тех пор ни разу не финишировал даже в первой пятерке, из-за чего откатился на девятое место в личном зачете. 

Но на классическом автодроме в Мид-Огайо 29-летний гонщик напомнил  себе: он стартовал вторым, вышел в лидеры еще до середины дистанции и в итоге победил. 

Такой результат во многом стал возможен из-за того, что у обладателя поула и первого лидера Патрисио О'Уорда возникли проблемы с мотором, которые в итоге привели к сходу. 

В концовке на Маклафлина активно наседал действующий чемпион серии Алекс Палоу, но  о обгона дело так и не дошло – на финише соперников разделили всего полсекунды. 

Еще одним героем дня стал Уилл Пауэр – ветеран стартовал из третьего десятка, а после контакта с Такумой Сато и вовсе закрутился и стал самым последним. Однако за 80 кругов дистанции австралиец не просто отыгрался, но и поднялся до третьего места, заработав важнейшие очки. 

Лидер нынешнего сезона Маркус Эрикссон финишировал шестым и удержался во главе таблицы (321 очко), у Пауэра теперь 301 балл, следом идут Джозеф Ньюгарден (287) и Палоу (286).

Сезон IndyCar продолжится в середине июля в Торонто.

Результаты гонки IndyCar в Мид-Огайо

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв Пит-стопы
1 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:46'43.3290   2
2 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:46'43.8802 0.5512 2
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:46'47.1705 3.8415 3
4 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:46'54.7032 11.3742 2
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:46'55.6484 12.3194 2
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:46'56.3990 13.0700 2
7 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:46'57.1007 13.7717 2
8 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:47'00.1880 16.8590 2
9 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1:47'02.4248 19.0958 2
10 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:47'09.5204 26.1914 2
11 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:47'10.4139 27.0849 2
12 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:47'12.2473 28.9183 3
13 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:47'12.7411 29.4121 2
14 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1:47'13.0778 29.7488 2
15 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:47'19.0093 35.6803 2
16 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 1:47'19.9802 36.6512 2
17 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:47'22.9846 39.6556 2
18 Switzerland Симона де Сильвестро Paretta Autosport 1:47'29.3568 46.0278 3
19 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1:47'30.2631 46.9341 4
20 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:47'48.3532 1'05.0242 6
21 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:47'36.9034 1 Lap 4
22 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1:47'37.2059 2 Laps 3
23 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:19'15.1199 23 Laps 3
24 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1:10'33.0902 28 Laps 2
25 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 1:09'12.1205 29 Laps 1
26 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 36'43.8463 52 Laps 1
27 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 10'16.8806 72 Laps  
Полные результаты

 

Поделились
Комментарии
Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже
Предыдущая новость

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Латифи: Я изначально не рассчитывал на очки в гонке Гран При Великобритании
Формула 1

Латифи: Я изначально не рассчитывал на очки в гонке

Сайнс выиграл в Сильверстоуне после большой аварии на старте Гран При Великобритании
Формула 1

Сайнс выиграл в Сильверстоуне после большой аварии на старте

Дуэн открыл счет победам в Формуле 2 Сильверстоун
Формула 2

Дуэн открыл счет победам в Формуле 2

Самое важное:

Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Мид-Огайо
IndyCar IndyCar

Маклафлин выиграл гонку IndyCar в Мид-Огайо

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже
IndyCar IndyCar

Розенквист продлил контракт с McLaren. Чемпионат ему выберут позже

Ньюгарден выиграл на «Роад-Америке», Эрикссон вернулся в лидеры IndyCar
IndyCar IndyCar

Ньюгарден выиграл на «Роад-Америке», Эрикссон вернулся в лидеры IndyCar

Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места
IndyCar IndyCar

Пауэр пробился к победе на этапе IndyCar в Детройте с 16-го места

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.