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IndyCar / Роуд Америка Новость

Магнуссен возращается в McLaren. Чтобы стартовать в IndyCar

Автор:
, Главный редактор

Экс-пилот Ф1, являющийся сыном экс-пилота Ф1, эпизодически выступавшего в IndyCar, получил возможность эпизодически выступить в IndyCar

Магнуссен возращается в McLaren. Чтобы стартовать в IndyCar

Кевин Магнуссен в эти выходные выйдет на старт гонки серии IndyCar на трассе «Роуд Америка». Датчанин заменит в составе команды McLaren SP Феликса Розенквиста. Шведский гонщик по ходу предыдущего гоночного уик-энда попал в серьезную аварию на трассе в Детройте и пока не получил от врачей разрешения вернуться к участию в соревнованиях. 

Магнуссен, таким образом, станет уже вторым пилотом, который подменит Розенквиста. На воскресной гонке в Детройте это сделал Оливер Эскью. Однако в эти выходные услугами американца уже заручилась еще одна команда, которой необходим подменный пилот: место в болиде коллектива Ed Carpenter Racing освободилось из-за перелома ключицы, полученной на тренировке Ринусом Ви-Кеем.

Напомним, после завершения карьеры в Ф1 Кевин Магнуссен выступает за команду Ganassi в чемпионате IMSA. В прошлые выходные, кстати, его экипаж одержал первую победу в сезоне – все на той же трассе в Детройте.

Эпизодические выступления в IndyCar, кстати, есть и на счету отца пилота, Яна Магнуссена. Во второй половине 90-х годов Магнуссен-старший стартовал в 11-ти гонках. Лучшим результатом стало 7-е место на гонке в Ванкувере в 1999 году.

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