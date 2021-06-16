Магнуссен возращается в McLaren. Чтобы стартовать в IndyCar

Кевин Магнуссен в эти выходные выйдет на старт гонки серии IndyCar на трассе «Роуд Америка». Датчанин заменит в составе команды McLaren SP Феликса Розенквиста. Шведский гонщик по ходу предыдущего гоночного уик-энда попал в серьезную аварию на трассе в Детройте и пока не получил от врачей разрешения вернуться к участию в соревнованиях.

Магнуссен, таким образом, станет уже вторым пилотом, который подменит Розенквиста. На воскресной гонке в Детройте это сделал Оливер Эскью. Однако в эти выходные услугами американца уже заручилась еще одна команда, которой необходим подменный пилот: место в болиде коллектива Ed Carpenter Racing освободилось из-за перелома ключицы, полученной на тренировке Ринусом Ви-Кеем.

Напомним, после завершения карьеры в Ф1 Кевин Магнуссен выступает за команду Ganassi в чемпионате IMSA. В прошлые выходные, кстати, его экипаж одержал первую победу в сезоне – все на той же трассе в Детройте.

Эпизодические выступления в IndyCar, кстати, есть и на счету отца пилота, Яна Магнуссена. Во второй половине 90-х годов Магнуссен-старший стартовал в 11-ти гонках. Лучшим результатом стало 7-е место на гонке в Ванкувере в 1999 году.