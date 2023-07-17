Лундгор впервые выиграл в IndyCar, прервав победную серию Палоу
Датский гонщик команды Бобби Рейхала стартовал на улицах Торонто с поула и никому не дал усомниться в своем преимуществе по ходу дистанции
Десятый этап сезона стал единственным в календаре заокеанской серии за пределами США. Гонка началась с «затора» из восьми машин на первом круге, когда пилоты из второй части пелотона перегородили трассу, а продолжилась аварией Ромена Грожана на середине дистанции (этот момент можно увидеть с отметки 2:40 на видео ниже).
Но никакие события в этот день не могли сдержать Кристиана Лундгора. 21-летний датчанин, в активе которого победы в Ф2 и титул чемпиона в SMP Формуле 4, уверенно контролировал развитие событий и одержал первую победу в IndyCar.
Даже не самый удачный момент для второго пит-стопа не помешал пилоту Rahal – он вновь пробился в лидеры и уехал к победе. На финише преимущество гонщика над преследователями превысило 11 секунд.
Кристиан Лундгор, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda
Фото: Майкл Льюитт / Motorsport Images
Еще одним героем дня стал лидер сезона Алекс Палоу, победивший в трех предыдущих гонках. На этот раз он стартовал лишь 15-м, но быстро пробился в группу лидеров и в какой-то момент даже выглядел серьезным претендентом на победу.
В итоге испанец из Ganassi пропустил Лундгора в борьбе на трассе, да еще и повредил переднее крыло, но все равно финишировал на втором месте, заработав важные очки в общем зачете.
Тройку призеров замкнул Колтон Херта, выступающий за команду Andretti.
Уилл Пауэр и Маркус Эрикссон настолько увлеклись борьбой за четвертое место, что столкнулись на предпоследнем круге и откатились далеко назад.
После десяти гонок Палоу уверенно лидирует в таблице с 417 очками, плотную группу его преследователей возглавляют Скотт Диксон (300) и Джозеф Ньюгарден (291).
Сезон IndyCar продолжится через неделю сдвоенным уик-эндом в Айове.
Результаты гонки IndyCar в Торонто (85 кругов)
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