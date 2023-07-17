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Лундгор впервые выиграл в IndyCar, прервав победную серию Палоу

Датский гонщик команды Бобби Рейхала стартовал на улицах Торонто с поула и никому не дал усомниться в своем преимуществе по ходу дистанции

Чарльз Брэдли
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Обладатель поула Кристиан Лундгор, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, с хозяином команды Бобби Рейхалом

Десятый этап сезона стал единственным в календаре заокеанской серии за пределами США. Гонка началась с «затора» из восьми машин на первом круге, когда пилоты из второй части пелотона перегородили трассу, а продолжилась аварией Ромена Грожана на середине дистанции (этот момент можно увидеть с отметки 2:40 на видео ниже).  

Но никакие события в этот день не могли сдержать Кристиана Лундгора. 21-летний датчанин, в активе которого победы в Ф2 и титул чемпиона в SMP Формуле 4, уверенно контролировал развитие событий и одержал первую победу в IndyCar. 

Даже не самый удачный момент для второго пит-стопа не помешал пилоту Rahal – он вновь пробился в лидеры и уехал к победе. На финише преимущество гонщика над преследователями превысило 11 секунд. 

Кристиан Лундгор, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Кристиан Лундгор, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Фото: Майкл Льюитт / Motorsport Images

Еще одним героем дня стал лидер сезона Алекс Палоу, победивший в трех предыдущих гонках.  На этот раз он стартовал лишь 15-м, но быстро пробился в группу лидеров и в какой-то момент даже выглядел серьезным претендентом на победу.

В итоге испанец из Ganassi пропустил Лундгора в борьбе на трассе, да еще и повредил переднее крыло, но все равно финишировал на втором месте, заработав важные очки в общем зачете. 

Тройку призеров замкнул Колтон Херта, выступающий за команду Andretti.

 

Уилл Пауэр и Маркус Эрикссон настолько увлеклись борьбой за четвертое место, что столкнулись на предпоследнем круге и откатились далеко назад. 

После десяти гонок Палоу уверенно лидирует в таблице с 417 очками, плотную группу его преследователей возглавляют Скотт Диксон (300) и Джозеф Ньюгарден (291).

Сезон IndyCar продолжится через неделю сдвоенным уик-эндом в Айове.

Результаты гонки IndyCar в Торонто (85 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:41'55.8001  
2 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:42'07.5894 11.7893
3 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:42'10.8600 15.0599
4 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 1:42'11.5601 15.7600
5 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:42'15.0422 19.2421
6 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:42'15.2799 19.4798
7 New Zealand Маркус Армстронг United States Chip Ganassi Racing 1:42'18.6006 22.8005
8 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 1:42'19.7983 23.9982
9 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:42'22.4885 26.6884
10 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 1:42'24.4025 28.6024
11 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:42'29.3626 33.5625
12 Argentina Агустин Канапино United States Juncos Hollinger Racing 1:42'31.0617 35.2616
13 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:42'31.4376 35.6375
14 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:42'32.1468 36.3467
15 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 1:42'32.9612 37.1611
16 United States Александр Росси Arrow McLaren 1:42'25.4965 1 Lap
17 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 1:42'35.9998 3 Laps
18 United Kingdom Каллум Айлотт United States Juncos Hollinger Racing 1:38'08.8703 4 Laps
19 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 1:42'56.6670 4 Laps
20 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 1:25'18.8133 16 Laps
21 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:01'49.9093 40 Laps
22 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 54'00.0025 44 Laps
23 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 17'15.8172 75 Laps
24 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2.4749 85 Laps
25 United Kingdom Том Бломквист United States Michael Shank Racing 2.4718 85 Laps
26 United States Райан Хантер-Рей United States Ed Carpenter Racing 2.5813 85 Laps
27 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 3.1543 85 Laps
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Палоу довел успешную серию в IndyCar до трех побед подряд
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