Лундгор окончательно перешел в IndyCar

Кристиан Лундгор дебютировал в американском чемпионате в прошлом августе, когда проехал гонку на «внутренней» трассе в Индианаполисе – он стартовал с отличной четвертой позиции, но в ночь перед гонкой отравился, потому финишировал 12-м.

После этого гонщик вернулся в Ф2, но нынешний сезон пока складывается для участника молодежной программы Alpine сложно – Лундгор еще не одержал ни одной победы и занимает только 11-е место в общем зачете.

В среду команда RLL объявила о контракте с Кристианом на следующий сезон – он будет выступать вместе с Грэмом Рейхалом и Джеком Харви.

«Для меня это будет совершенно новый вызов, – цитирует гонщика пресс-служба. – В особенности это касается овалов, на которых прежде я никогда не выступал. Но я хочу быстро учиться и ожидаю, что это будет невероятный опыт.

Пока я стараюсь не испытывать слишком серьезных ожиданий и хочу просто упорно работать и получать удовольствие от гонок. Надеюсь, этот принесет результаты».

Сезон IndyCar стартует в феврале следующего года.

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