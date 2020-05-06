Лидер IndyCar примет участие в электрогонках по бездорожью
Американский коллектив стал уже седьмой командой, заявленной в новый турнир по соревнованиям на бездорожье
Американская команда Chip Ganassi объявила о планах принять участие в первом сезоне турнира Extreme E, который должен состояться в следующем году.
Коллектив присоединился к шести командам, уже заявившим о выходе на старт ранее. Среди прочих в числе этих «конюшен» – HWA (принадлежащая Mercedes), Abt Sportsline (тесно связанная с маркой Audi) и Andretti Autosport, один из соперников Ganassi на трассах серии Indycar.
Ganassi впервые примет участие в соревнованиях за пределами асфальтовых трасс – в настоящий момент команда представлена в IndyCar, гонках спорткаров и NASCAR. На счету коллектива 12 титулов в IndyCar, также экипажи команды несколько раз выигрывали гонку «24 часа Дайтона» и однажды – «24 часа Ле-Мана» (в категории LMGTE Pro).
Напомним, что серия гонок по бездорожью Extreme E создается под эгидой организаторов турнира Формула Е. Этапы соревнований будут проводиться в экзотических локациях (к примеру, Гренландии и долине Амазонки), а стартовать в гонках будут одинаковые электромобили единой конструкции.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar , Extreme E
|Команды
|Chip Ganassi Racing
|Автор
|Кирилл Качнов
Лидер IndyCar примет участие в электрогонках по бездорожью
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