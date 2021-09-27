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IndyCar / Лонг-Бич II Отчет о гонке

Палоу стал чемпионом IndyCar, гонку выиграл Херта

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Джозеф Ньюгарден стал вице-чемпионом после того, как из борьбы выбыл Патрисио О’Уард

Палоу стал чемпионом IndyCar, гонку выиграл Херта

Алекс Палоу впервые выиграл чемпионат IndyCar. В финальной гонке, которая проходила на трассе в Лонг-Бич, стартовав десятым он финишировал на четвертом месте позади своего напарника Скотта Диксона и по очкам обеспечил себе победу в зачете пилотов.

Чемпионство Палоу, который приехал на финальную гонку лидером чемпионата, оспаривали Патрисио О’Уард и Джозеф Ньюгарден. Однако запас очков у Палоу был таким, что при старте с десятого места главным для него было не попасть в аварии и доехать до финиша в группе лидеров.

На 17-м круге О’Уорд выбыл из борьбы. Незадолго до этого он стал участником столкновения, в котором его развернуло, а позже сошел с трассы с повреждением привода.

Оставался Ньюгарден, который стартовал с поула и лидировал в гонке. Однако во второй половине гонки Ньюгардена опередил Колтон Херта, который прорвался в лидеры, стартовав аж с 14-го места. Сам Ньюгарден в итоге приехал вторым и заработал 42 очка, тем самым отодвинув О’Уарда на третье место в личном зачете чемпионата.

Полную турнирную таблицу чемпионата можно посмотреть здесь.

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Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar

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Ньюгарден взял поул финальной гонки IndyCar
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