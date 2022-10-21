Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar

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Еще в сентябре команда из Гроу объявила, что трехлетнее сотрудничество с Николя Латифи подошло к концу, и продлевать контракт гонщика не станут. Это значит, что карьера пилота в Ф1 подошла к логическому завершению, так как в список претендентов на другие вакансии его никогда не включали.

Где 27-летний канадец будет выступать дальше, пока неизвестно – но не исключено, что он повторит путь Маркуса Эрикссона, Ромена Грожана, Алекса Росси, Рубенса Баррикелло и других гонщиков, которые после Ф1 начали выступать в IndyCar.

Как говорят в паддоке, Латифи уже начал переговоры с несколькими командами, включая Chip Ganassi Racing. Накануне Гран При США Николя попросили прокомментировать ситуацию. Он свел вопрос к шутке, но не стал отрицать, что веред переговоры.

«Пока что я ничего не подписал, никаких конкретных новостей у меня нет, – сказал он. – Я слышал в новостях, что у меня уже есть контракт – это, конечно, очень забавно.

Мы общались с несколькими командами в разных чемпионатах, но я пока не увидел ничего, на что нужно было бы соглашаться без раздумий. Так что вариантов по-прежнему множество.

Все это немного… "раздражает" – неверное слово. Но сейчас я прежде всего сконцентрирован на завершении сезона. Нужно выступить как можно лучше и расстаться с Williams на позитивной ноте.

Так что переговоры идут, но конкретики пока никакой нет».