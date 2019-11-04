Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе

Penske Entertainment Corp является дочерней структурой глобальной компании Penske Corporation, принадлежащей Роджеру Пенске. Таким образом, можно говорить, что владелец одной из команд американского чемпионата приобрел его целиком.

В официальном заявлении говорится: «Совет директоров Hulman & Company объявляет о продаже компании и ряда ее дочерних структур, включая Indianapolis Motor Speedway, серию NTT IndyCar и компанию Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions), компании Penske Entertainment Corp., дочерней структуре Penske Corporation».

Роджер Пенске и руководители Hulman Company Тони Джордж и Марк Майлз обсудят детали сделки на встрече в понедельник.

Компания Penske и одноименная гоночная команда в последние годы существенно расширили свою деятельность. Они представлены в австралийских гонках Supercars, серии IMSA (в совместном проекте с Acura), NASCAR и IndyCar.