Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе
В понедельник Penske Entertainment объявила, что приобрела знаковые гоночные активы у прежних владельцев из Hulman & Company.
Penske Entertainment Corp является дочерней структурой глобальной компании Penske Corporation, принадлежащей Роджеру Пенске. Таким образом, можно говорить, что владелец одной из команд американского чемпионата приобрел его целиком.
В официальном заявлении говорится: «Совет директоров Hulman & Company объявляет о продаже компании и ряда ее дочерних структур, включая Indianapolis Motor Speedway, серию NTT IndyCar и компанию Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions), компании Penske Entertainment Corp., дочерней структуре Penske Corporation».
Роджер Пенске и руководители Hulman Company Тони Джордж и Марк Майлз обсудят детали сделки на встрече в понедельник.
Компания Penske и одноименная гоночная команда в последние годы существенно расширили свою деятельность. Они представлены в австралийских гонках Supercars, серии IMSA (в совместном проекте с Acura), NASCAR и IndyCar.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Автор
|Джек Беньон
Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе
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