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IndyCar / Новость

Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе

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Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе
Автор:
, Журналист (Global)
Перевод: Александр Кабановский, Ответственный редактор
4 нояб. 2019 г., 14:24

В понедельник Penske Entertainment объявила, что приобрела знаковые гоночные активы у прежних владельцев из Hulman & Company.

Penske Entertainment Corp является дочерней структурой глобальной компании Penske Corporation, принадлежащей Роджеру Пенске. Таким образом, можно говорить, что владелец одной из команд американского чемпионата приобрел его целиком. 

В официальном заявлении говорится: «Совет директоров Hulman & Company объявляет о продаже компании и ряда ее дочерних структур, включая Indianapolis Motor Speedway, серию NTT IndyCar и компанию Indianapolis Motor Speedway Productions (IMS Productions), компании Penske Entertainment Corp., дочерней структуре Penske Corporation».

Роджер Пенске и руководители Hulman Company Тони Джордж и Марк Майлз обсудят детали сделки на встрече в понедельник. 

Компания Penske и одноименная гоночная команда в последние годы существенно расширили свою деятельность. Они представлены в австралийских гонках Supercars, серии IMSA (в совместном проекте с Acura), NASCAR и IndyCar.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Джек Беньон

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