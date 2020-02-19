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IndyCar / «Инди 500» / Новость

Команда, отказавшая Алонсо, нашла нового гонщика для «Инди 500»

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Команда, отказавшая Алонсо, нашла нового гонщика для «Инди 500»
Автор:
Соавтор: Антон Погорельский
19 февр. 2020 г., 15:35

Новым пилотом Andretti Autosport в чемпионате IndyCar стал Джеймс Хинчклифф. Канадец займет место, которое команда планировала отдать Фернандо Алонсо. Хинчклифф выступит в «Инди 500» и еще двух гонках IndyCar

Команда Andretti Autosport серии IndyCar нашла себе шестого пилота. Им станет канадец Джеймс Хинчклифф, уволенный из McLaren минувшей зимой. Хинчклиффу достанется машина, некогда зарезервированная за Фернандо Алонсо.

Алонсо: свободных мест почти не осталось

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо дважды пытался покорить «Инди 500», но так и не смог добраться до финиша. В своей первой гонке IndyCar испанец сошел с дистанции из-за технической поломки. На второй раз Фернандо не прошел квалификацию и не вышел на старт.

Алонсо неоднократно говорил, что намерен вернуться в «Инди 500» и выиграть эту гонку. В недавнем интервью газете El Mundo Deportivo Фернандо пообещал, что все-таки примет участие в гонке 2020 года. Испанец сделал такое заявление несмотря на то, что несколько команд уже отказались предоставить ему автомобиль.

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Основным вариантом для Алонсо долгое время считался коллектив Andretti Autosport. Это одна из наиболее успешных команд серии IndyCar; на счету Andretti победы в «Инди 500» в 2014-м, 2016-м и 2017-м году. Переговоры сорвались после того, как на выступление Алонсо наложила вето компания Honda. Она снабжает моторами Andretti и еще половину участников IndyCar.

Считается, что производитель не позволит Алонсо каким-либо образом выступить на машине с мотором Honda из-за того, что будучи в Формуле 1 Фернандо жестко критиковал японские двигатели. Если говорить о командах, которые используют силовые установки Chevrolet, то от приглашения Алонсо успела отказаться Ed Carpenter Racing. В результате у Фернандо осталось совсем мало команд, с которыми он хотя бы в теории может попробовать договориться о машине для «Инди 500».

 

 

 

 

 

Хинчклифф: шанс на спасение карьеры

Место, освободившееся после срыва переговоров с Алонсо, получил Джеймс Хинчклифф. На протяжении многих лет пилот выступал в IndyCar при поддержке канадского подразделения Honda. У Хинчклиффа был контракт Schmidt Peterson Motorsports (SPM) до конца 2020 года, но минувшей зимой эта команда заключила альянс с McLaren. В рамках этого соглашения SPM сменила название и поставщика двигателей: место Honda заняла Chevrolet.

Смена моториста оказалась непреодолимым препятствием для спонсоров Хинчклиффа и Джеймс потерял место в основном составе. Канадец мог бы пропустить весь сезон-2020, если бы не договорился с Andretti. Теперь пилот выступит не только в «Инди 500», но и на Гран При Индианаполиса, который пройдет на «формульной» версии трассы в Индианаполисе за два недели до 500-мильной гонки. Третьим этапом Хинчклиффа в Andretti станет июньская гонка на овале в Техасе.

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С 2012 по 2014 год Хинчклифф уже выступал за Andretti Autosport. Те годы стали для Джеймса наиболее успешными в IndyCar: пилот одержал три победы и дважды завершал сезон на восьмой строчке. После перехода в Schmidt Peterson Motorsports канадец не поднимался выше десятой позиции в общем зачете.

Джеймс Хинчклифф, Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda

Джеймс Хинчклифф, Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda

Фото: Phillip Abbott / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап «Инди 500»
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Джеймс Хинчклифф
Команды Andretti Autosport
Автор Дэвид Малшер

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