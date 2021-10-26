«Это что, шутка?». Хюлькенберг провел первые тесты IndyCar

В последнее время экс-пилоты Формулы 1 все чаще выбирают IndyCar для продолжения карьеры. Достаточно вспомнить примеры Маркуса Эрикссона и Ромена Грожана, которые за океаном быстро добились успеха.

В понедельник за руль Dallara DW12 впервые сел Нико Хюлькенберг – он стал одним из пяти участников тестов новичков и работал с командой McLaren SP. Тест-пилот Aston Martin оказался по скорости последним, однако заслужил высокую оценку за способность адаптироваться к непривычной технике.

«Сразу проехать 108 кругов весьма непросто, – рассказал Motorsport.com президент команды Тейлор Киль. – Думаю, это стало свидетельством его хорошей формы, хотя он и не выступал в гонках уже какое-то время.

Но Нико справился с этим вызовом и очень здорово выполнил свою работу. Он сделал все, что мы просили, и не допустил за день ни единой ошибки. Мы шаг за шагом продвигались по программе и остались очень довольны работой с ним.

Ему понравилась машина и тот стиль пилотирования и физические нагрузки, которых она требует. Думаю, он оказался слегка шокирован уровнем нагрузок, потому день получился не самым стабильным.

К тому же, он никогда не ездил с [защитной системой] "Аэроскрин", из-за которой в кокпите очень жарко. Поначалу он выглядел так, словно говорил нам: "Это что, шутка?". Но смог быстро освоиться и перейти к работе. Если вспомнить, насколько сложная здесь трасса, я должен отдать ему должное за то, как он себя показал».

Однако на вопрос о том, готовы ли в команде пригласить Нико на еще одни тесты, Киль ответил: «Честно говоря, я сомневаюсь. Принцип IndyCar в том, что вы сажаете парня за руль, смотрите, как он справляется, после чего принимаете решение. Мне кажется, это верный подход.

Если говорить про новые тесты, то было бы здорово посмотреть на него на овале. В остальном, полагаю, мы теперь понимаем, что Нико за гонщик. Честно говоря, мы поняли это гораздо раньше, чем закончился день. А для него это был шанс разобраться, что такое IndyCar. Ему теперь есть, о чем подумать».

У McLaren SP уже есть два гонщика на сезон 2022 года, и хотя команда планирует расширение до трех машин, в следующем сезоне такое возможно только в отдельных гонках.

Сам Хюлькенберг отметил: «Думаю, это был успешный день. Я сразу понял, что в плане управления эти монстры требуют огромной физической силы, потому утром не сразу ощутил себя уверенно. Но после обеда начала приходить скорость, а я стал получать большое удовольствие за рулем».

Хюлькенбергу помогал действующий гонщик McLaren SP Пато О'Уорд, который недавно был гостем Гран При США и сам сейчас готовится к тестам новичков Ф1 на трассе в Абу-Даби.

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