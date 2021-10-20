Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar
Немецкий экс-пилот Ф1 проведет сессию с командой McLaren SP на трассе «Барбер», компанию ему составит гонщик Ф3 Логан Сарджент
Тесты пройдут 25 октября – они предназначены для тех пилотов, кто рассматривает участие в IndyCar в следующем сезоне. Уже известно о шести участниках этих заездов.
Нико Хюлькенберг потерял место в пелотоне Ф1 в конце 2019 года, но в прошлом сезоне провел несколько Гран При, подменяя в команде Racing Point пилотов, выбывших из строя из-за коронавируса. В нынешнем сезоне он является резервным гонщиком Aston Martin, но ни разу не садился за руль.
Шансов занять последнюю вакансию в Ф1 – стать напарником Валттери Боттаса в Alfa Romeo – у Хюлькенберга тоже нет.
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34-летний пилот никогда прежде не управлял машиной IndyCar, однако пример Ромена Грожана доказывает, что немец вполне может рассчитывать на успех. Грожан в дебютном сезоне за океаном трижды поднялся на подиум и получил приглашение в сильную команду Andretti.
Пока в команде McLaren SP никак не комментируют предстоящие тесты – у нее уже есть два гонщика на 2022 год (Пато О'Уорд и Феликс Розенквист), и пока нет оснований говорить, что коллектив выставит третью машину.
Совладелец McLaren SP Зак Браун говорил о планах расширения до трех машин, но это были планы на 2023 год.
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Победитель недавней гонки в Сочи и бронзовый призер Ф3 Логан Сарджент провел в этой серии уже три сезона. 20-летний уроженец Флориды может продолжить карьеру в IndyCar – его кандидатуру рассматривает команда Foyt.
Новый сезон американских гонок стартует в феврале в Сент-Питерсберге.
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Логан Сарджент, Charouz Racing System, на подиуме
Фото: Джеймс Гасперотти / Motorsport Images