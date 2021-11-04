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IndyCar Новость

Хюлькенберг отказался от перехода в IndyCar

Автор:
, редактор Ф1

По словам бывшего пилота Ф1, его выступления в американской серии невозможны по личным причинам

Хюлькенберг отказался от перехода в IndyCar

Нико Хюлькенберг потерял место в Формуле 1 в конце 2019 года – после этого он провел лишь несколько гонок за Racing Point, а сейчас является резервным гонщиком этой команды (сменившей имя на Aston Martin).

При этом 34-летний немец недавно признал, что шансов на полноценное возвращение в пелотон у него практически не осталось – а недавно ездил в Америку на тесты машины IndyCar.

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И хотя многие предполагали, что вслед за успехом Ромена Грожана Нико тоже попробует продолжить карьеру в Америке, в четверг он объявил, что исключает для себя этот вариант. 

«Оперативное обновление по поводу IndyCar, – написал Хюлькенберг в социальных сетях. – Было очень здорово провести тесты две недели назад, я благодарен команде McLaren SP за эту возможность. 

Однако по личным причинам я принял решение не продолжать эту историю. Скоро сообщу о своих планах».

В McLaren SP сейчас готовятся к расширению с двух до трех машин – в 2022 году дополнительный гонщик будет выступать периодически, а с 2023-го станет постоянным.

Глава McLaren Racing Зак Браун накануне тестов говорил, что Хюлькенберг входит в число главных кандидатов на эту вакансию. 

В сентябре у Нико и его супруги появился на свет первенец – возможно, именно по этой причине гонщик решил отказаться от выступлений в США.

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