Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда

Героем субботы на трассе в калифорнийском Монтерее стал Колтон Херта, завоевавший седьмой поул в карьере и третий в нынешнем сезоне.

Второй результат показал Уилл Пауэр, однако судьи не засчитали ему время, так как австралиец проехал знаменитый поворот «Штопор», когда там были желтые флаги после разворота Пато О'Уорда.

В итоге вторым будет стартовать еще один гонщик Andretti Алекс Росси, а Пауэр остался третьим.

Лидер сезоне Алекс Палоу показал четвертую скорость, а О'Уорд остался шестым – так как после желтых флагов его ошибка потребовала и красных, у мексиканца сняли два лучших времени круга.

Джозеф Ньюгарден, занимающий третье место в общем зачете, провалил квалификацию и будет стартовать только 17-м.

Ромен Грожан показал 13-й результат, Маркус Эрикссон – седьмой. Каллум Илотт остался 26-м и предпоследним.

Результаты квалификации IndyCar на трассе «Лагуна-Сека» (финальный сегмент)