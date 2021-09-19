Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда
Квалификацию на предпоследнем этапе IndyCar выиграл гонщик Andretti, претенденты на титул начнут гонку четвертым и шестым
Героем субботы на трассе в калифорнийском Монтерее стал Колтон Херта, завоевавший седьмой поул в карьере и третий в нынешнем сезоне.
Второй результат показал Уилл Пауэр, однако судьи не засчитали ему время, так как австралиец проехал знаменитый поворот «Штопор», когда там были желтые флаги после разворота Пато О'Уорда.
В итоге вторым будет стартовать еще один гонщик Andretti Алекс Росси, а Пауэр остался третьим.
Лидер сезоне Алекс Палоу показал четвертую скорость, а О'Уорд остался шестым – так как после желтых флагов его ошибка потребовала и красных, у мексиканца сняли два лучших времени круга.
Джозеф Ньюгарден, занимающий третье место в общем зачете, провалил квалификацию и будет стартовать только 17-м.
Ромен Грожан показал 13-й результат, Маркус Эрикссон – седьмой. Каллум Илотт остался 26-м и предпоследним.
Результаты квалификации IndyCar на трассе «Лагуна-Сека» (финальный сегмент)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|1'10.799
|2
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|1'10.995
|0.195
|3
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1'11.131
|0.332
|4
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|1'11.331
|0.532
|5
|Оливер Эскью
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1'11.893
|1.094
|6
|Патрисио О'Уорд
|Schmidt Peterson Motorsports
|1'24.271
|13.472
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