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IndyCar / Лагуна Сека Отчет о квалификации

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда

Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Дэвид Малшер

Квалификацию на предпоследнем этапе IndyCar выиграл гонщик Andretti, претенденты на титул начнут гонку четвертым и шестым

Херта завоевал поул на «Лагуна-Секе», Палоу опередил О'Уорда

Героем субботы на трассе в калифорнийском Монтерее стал Колтон Херта, завоевавший седьмой поул в карьере и третий в нынешнем сезоне. 

Второй результат показал Уилл Пауэр, однако судьи не засчитали ему время, так как австралиец проехал знаменитый поворот «Штопор», когда там были желтые флаги после разворота Пато О'Уорда.

В итоге вторым будет стартовать еще один гонщик Andretti Алекс Росси, а Пауэр остался третьим.

Лидер сезоне Алекс Палоу показал четвертую скорость, а О'Уорд остался шестым – так как после желтых флагов его ошибка потребовала и красных, у мексиканца сняли два лучших времени круга. 

Джозеф Ньюгарден, занимающий третье место в общем зачете, провалил квалификацию и будет стартовать только 17-м. 

Ромен Грожан показал 13-й результат, Маркус Эрикссон – седьмой. Каллум Илотт остался 26-м и предпоследним.

Результаты квалификации IndyCar на трассе «Лагуна-Сека» (финальный сегмент)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1'10.799  
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 1'10.995 0.195
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1'11.131 0.332
4 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1'11.331 0.532
5 United States Оливер Эскью United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1'11.893 1.094
6 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 1'24.271 13.472
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