Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным
IndyCar / Нэшвилл Отчет о квалификации

Херта завоевал поул на этапе IndyCar в Нэшвилле

Автор:

После месячного перерыва сезон американских гонок продолжился на узкой городской трассе, которая в последний раз использовалась в 2008 году

Херта завоевал поул на этапе IndyCar в Нэшвилле

Сильнейшим в субботу стал гонщик Andretti Колтон Херта – он был быстр с первых тренировок и в итоге опередил ближайшего соперника на полсекунды, завоевав пятый поул в карьере и первый в нынешнем сезоне. 

Вторым стал ветеран Скотт Диксон – именно он побеждал в Нэшвилле три последних раза, когда IndyCar приезжала на эту трассу. 

Третий результат, отстав от Херты на секунду, показал лидер сезона Алекс Палоу, однако испанца переставили на шесть позиций за внеплановую замену мотора – и он оказался прямо позади своего главного соперника Патрисио О'Уорда.

Ромену Грожану предстоит стартовать пятым – позади Алекса Росси и Феликса Розенквиста. Экс-пилот Haas закрутился на трассе по пути в финальный сегмент, но дошел до решающей стадии.

Квалификация не обошлась без красных флагов – чемпион NASCAR Джимми Джонсон и уроженец Нэшвилла Джозеф Ньюгарден не смогли избежать контактов со стеной на предварительной стадии и разбили свои машины. Ринус Викей также задел ограждение, погнув заднюю подвеску.

 

Результаты квалификации IndyCar в Нэшвилле:

 
Поделились
Комментарии
Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным

Предыдущая новость

Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга

23 ч
2
Формула 1

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

15 ч
3
Общая информация

Опубликовано видео аварии Дзанарди

17 ч
4
Формула 1

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

1 дн
5
Формула 1

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

1 дн
Самое важное:
Херта завоевал поул на этапе IndyCar в Нэшвилле
Indy

Херта завоевал поул на этапе IndyCar в Нэшвилле

29мин
Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным
Формула 1

Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным

23 июл. 2021 г.
4-кратный победитель «Инди-500» вернется в IndyCar после паузы в 4 года
Indy

4-кратный победитель «Инди-500» вернется в IndyCar после паузы в 4 года

23 июл. 2021 г.
Грожан набрался храбрости стартовать в гонке IndyCar на овале
Indy

Грожан набрался храбрости стартовать в гонке IndyCar на овале

17 июл. 2021 г.
Motorsport Games выведет на рынок официальную игру IndyCar
Indy

Motorsport Games выведет на рынок официальную игру IndyCar

15 июл. 2021 г.
Последние видео
Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе 01:46
IndyCar
30 окт. 2020 г.

Звезда Supercars тестирует IndyCar в Индианаполисе

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное 03:02
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Квалификация Гран При Индианаполиса: главное

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису 06:51
IndyCar
11 июл. 2020 г.

Гоночная столица мира. Виртуальная экскурсия по Индианаполису

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео 01:25
IndyCar
7 мар. 2020 г.

Как устроен «аэроскрин» в IndyCar: видео

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020 00:51
IndyCar
28 февр. 2020 г.

Другое племя. Посмотрите на участников IndyCar-2020

Дэвид Малшер Больше от
Дэвид Малшер
Ньюгарден выиграл поул в IndyCar с разницей в 0,0031 секунды Мид-Огайо
IndyCar

Ньюгарден выиграл поул в IndyCar с разницей в 0,0031 секунды

«Что за тупые решения». Пауэр раскритиковал судей IndyCar Детройт
IndyCar

«Что за тупые решения». Пауэр раскритиковал судей IndyCar

Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500» Инди-500
IndyCar

Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»

Самое читаемое Сегодня

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга
Формула 1 Формула 1

«Бритни… Ой, то есть Нико!». Ферстаппен подколол Росберга

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил
Формула 1 Формула 1

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

Опубликовано видео аварии Дзанарди
Общая информация Общая информация

Опубликовано видео аварии Дзанарди

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим
Формула 1 Формула 1

Марко о Гасли: Или переведем в Red Bull, или отпустим

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав
Формула 1 Формула 1

Росберг посоветовал Red Bull изменить состав

Сколько Феттель выиграл из-за недолива топлива? Ответ Ральфа
Формула 1 Формула 1

Сколько Феттель выиграл из-за недолива топлива? Ответ Ральфа

Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022
Формула 1 Формула 1

Одинаковые машины и сложности с обгонами. Ferrari о сезоне-2022

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda
Формула 1 Формула 1

Марко назвал вздором слухи о приказе FIA снизить мощность Honda

Самое важное:

Херта завоевал поул на этапе IndyCar в Нэшвилле
IndyCar IndyCar

Херта завоевал поул на этапе IndyCar в Нэшвилле

Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным
Формула 1 Формула 1

Авария Занарди: суд признал водителя грузовика невиновным

4-кратный победитель «Инди-500» вернется в IndyCar после паузы в 4 года
IndyCar IndyCar

4-кратный победитель «Инди-500» вернется в IndyCar после паузы в 4 года

Грожан набрался храбрости стартовать в гонке IndyCar на овале
IndyCar IndyCar

Грожан набрался храбрости стартовать в гонке IndyCar на овале

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.