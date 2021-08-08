Херта завоевал поул на этапе IndyCar в Нэшвилле

Сильнейшим в субботу стал гонщик Andretti Колтон Херта – он был быстр с первых тренировок и в итоге опередил ближайшего соперника на полсекунды, завоевав пятый поул в карьере и первый в нынешнем сезоне.

Вторым стал ветеран Скотт Диксон – именно он побеждал в Нэшвилле три последних раза, когда IndyCar приезжала на эту трассу.

Третий результат, отстав от Херты на секунду, показал лидер сезона Алекс Палоу, однако испанца переставили на шесть позиций за внеплановую замену мотора – и он оказался прямо позади своего главного соперника Патрисио О'Уорда.

Ромену Грожану предстоит стартовать пятым – позади Алекса Росси и Феликса Розенквиста. Экс-пилот Haas закрутился на трассе по пути в финальный сегмент, но дошел до решающей стадии.

Квалификация не обошлась без красных флагов – чемпион NASCAR Джимми Джонсон и уроженец Нэшвилла Джозеф Ньюгарден не смогли избежать контактов со стеной на предварительной стадии и разбили свои машины. Ринус Викей также задел ограждение, погнув заднюю подвеску.

Результаты квалификации IndyCar в Нэшвилле: