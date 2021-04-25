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IndyCar / Сент-Питерсберг / Отчет о квалификации

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке

Автор:
, Главный редактор

Главной темой для обсуждений вечером в субботу стало нестабильное поведение мягких шин Firestone

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке

Колтон Херта, выступающий на автомобиле Dallara-Honda в составе команды Andretti, начнет с поул-позиции сегодняшнюю гонку серии IndyCar на городской трассе в Сент-Питерсберге. 21-летний американец в пятый раз за карьеру выиграл квалификацию – но впервые в роли специалиста по гоночной тактике ему ассистировал отец, Брайан Херта, в прошлом также выступавший в IndyCar.

Главной темой для обсуждений после квалификации стало нестабильное поведение мягких шин Firestone. Сразу несколько пилотов пожаловались, что это поведение заметно меняется от одного комплекта покрышек к другому. В частности, гонщики сталкивались с очень быстрым прогревом и даже перегревом задних шин – и тем же пилотам, которые на тренировках были вынуждены бороться с недостаточной поворачиваемостью, в квалификации мешала ярко выраженная избыточная поворачиваемость.

В то же самое время для победителя квалификации (чей решающий круг оказался на четверть секунды быстрее, чем у ближайшего преследователя) неожиданностью стало, что мягкие шины сохраняли оптимальную форму в течение не одного, а трех-четырех кругов.  

Экс-пилот Формулы 1 Ромен Грожан начнет гонку с 18-й позиции. По словам самого француза, ему и его команде пока не удалось подобрать оптимальные настройки.

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Человек, который любил гонки. История жизни и карьеры Микеле Альборето

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Человек, который любил гонки. История жизни и карьеры Микеле Альборето
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Сент-Питерсберг
Пилоты Ромен Грожан , Колтон Херта
Автор Кирилл Качнов

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