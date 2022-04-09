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IndyCar / Лонг-Бич Отчет о квалификации

Херта выиграл квалификацию IndyCar в Лонг-Бич

Ромен Грожан попал в финальный сегмент, но не смог побороться за поул из-за аварии

Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
Херта выиграл квалификацию IndyCar в Лонг-Бич
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Колтон Херта, выступающий на автомобиле Dallara-Honda команды Andretti, выиграл квалификацию Гран При Лонг-Бич – 3-го этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит на уличной трассе в штате Калифорния.

22-летний пилот стал лучшим по итогам всех трех этапов квалификации, причем его преимущество над соперниками только увеличивалось. Если в первом сегменте американец оказался всего на 0,0185 секунды быстрее Ромена Грожана, то в борьбе за поул Херта опередил ближайшего преследователя почти на полсекунды. Время, показанное гонщиком Andretti в третьем сегменте, стало новым рекордом трассы.

Из числа лидеров чемпионата в число 6-ти лучших попали Джозеф Ньюгарден (Penske) и действующий чемпион Алекс Палоу (Ganassi) – в общем зачете они занимают 4-е и 3-е места, а завтрашнюю гонку начнут со 2-й и 3-й позиции. Грожан (Andretti) также оказался среди участников третьего сегмента – но попал в аварию в 5-м повороте и в итоговом протоколе квалификации занял только 6-е место.

Пилоты, возглавляющие общий зачет, начнут заезд из конца первой десятки. Лидер общего зачета Скотт Маклафлин займет на старте 9-ю позицию, а его ближайший преследователь Уилл Пауэр (оба гонщика выступают за Penske) – 7-ю.

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Результаты третьего сегмента квалификации

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport    
2 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.445 0.445
3 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.557 0.111
4 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 0.625 0.068
5 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 0.757 0.132
6 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport    
Полные результаты

Результаты второго сегмента квалификации

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport    
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 0.171 0.171
3 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 0.228 0.056
4 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.360 0.131
5 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.413 0.053
6 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 0.468 0.055
7 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 0.468 0.000
8 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 0.549 0.080
9 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 0.645 0.095
10 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 0.662 0.017
11 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 0.666 0.004
12 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 0.854 0.187
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации (первая группа)

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport    
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 0.108 0.108
3 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 0.372 0.264
4 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 0.379 0.007
5 United States Кайл Кёрквуд United States A.J. Foyt Enterprises 0.739 0.360
6 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 0.847 0.108
7 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0.961 0.113
8 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 0.976 0.015
9 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1.013 0.036
10 David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 1.064 0.050
11 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1.242 0.178
12 Japan Такума Сато United States Dale Coyne Racing 1.371 0.129
13 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 3.300 1.928
Полные результаты

Результаты первого сегмента квалификации (вторая группа)

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport    
2 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 0.144 0.144
3 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 0.332 0.188
4 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 0.335 0.003
5 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.398 0.063
6 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 0.431 0.032
7 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 0.499 0.068
8 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 0.577 0.077
9 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 0.702 0.124
10 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0.758 0.056
11 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 0.920 0.162
12 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1.021 0.100
13 Colombia Татьяна Кальдерон United States A.J. Foyt Enterprises 1.732 0.711
Полные результаты

 

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