Херта выиграл квалификацию IndyCar в Лонг-Бич

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Колтон Херта, выступающий на автомобиле Dallara-Honda команды Andretti, выиграл квалификацию Гран При Лонг-Бич – 3-го этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит на уличной трассе в штате Калифорния.

22-летний пилот стал лучшим по итогам всех трех этапов квалификации, причем его преимущество над соперниками только увеличивалось. Если в первом сегменте американец оказался всего на 0,0185 секунды быстрее Ромена Грожана, то в борьбе за поул Херта опередил ближайшего преследователя почти на полсекунды. Время, показанное гонщиком Andretti в третьем сегменте, стало новым рекордом трассы.

Из числа лидеров чемпионата в число 6-ти лучших попали Джозеф Ньюгарден (Penske) и действующий чемпион Алекс Палоу (Ganassi) – в общем зачете они занимают 4-е и 3-е места, а завтрашнюю гонку начнут со 2-й и 3-й позиции. Грожан (Andretti) также оказался среди участников третьего сегмента – но попал в аварию в 5-м повороте и в итоговом протоколе квалификации занял только 6-е место.

Пилоты, возглавляющие общий зачет, начнут заезд из конца первой десятки. Лидер общего зачета Скотт Маклафлин займет на старте 9-ю позицию, а его ближайший преследователь Уилл Пауэр (оба гонщика выступают за Penske) – 7-ю.

Результаты третьего сегмента квалификации

Результаты второго сегмента квалификации

Результаты первого сегмента квалификации (первая группа)

Результаты первого сегмента квалификации (вторая группа)