Херта выиграл квалификацию IndyCar в Лонг-Бич
Ромен Грожан попал в финальный сегмент, но не смог побороться за поул из-за аварии
Колтон Херта, выступающий на автомобиле Dallara-Honda команды Andretti, выиграл квалификацию Гран При Лонг-Бич – 3-го этапа серии IndyCar, который в эти выходные проходит на уличной трассе в штате Калифорния.
22-летний пилот стал лучшим по итогам всех трех этапов квалификации, причем его преимущество над соперниками только увеличивалось. Если в первом сегменте американец оказался всего на 0,0185 секунды быстрее Ромена Грожана, то в борьбе за поул Херта опередил ближайшего преследователя почти на полсекунды. Время, показанное гонщиком Andretti в третьем сегменте, стало новым рекордом трассы.
Из числа лидеров чемпионата в число 6-ти лучших попали Джозеф Ньюгарден (Penske) и действующий чемпион Алекс Палоу (Ganassi) – в общем зачете они занимают 4-е и 3-е места, а завтрашнюю гонку начнут со 2-й и 3-й позиции. Грожан (Andretti) также оказался среди участников третьего сегмента – но попал в аварию в 5-м повороте и в итоговом протоколе квалификации занял только 6-е место.
Пилоты, возглавляющие общий зачет, начнут заезд из конца первой десятки. Лидер общего зачета Скотт Маклафлин займет на старте 9-ю позицию, а его ближайший преследователь Уилл Пауэр (оба гонщика выступают за Penske) – 7-ю.
Результаты третьего сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|2
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.445
|0.445
|3
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.557
|0.111
|4
|Феликс Розенквист
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.625
|0.068
|5
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|0.757
|0.132
|6
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|Полные результаты
Результаты второго сегмента квалификации
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|2
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|0.171
|0.171
|3
|Феликс Розенквист
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.228
|0.056
|4
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.360
|0.131
|5
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.413
|0.053
|6
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|0.468
|0.055
|7
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|0.468
|0.000
|8
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|0.549
|0.080
|9
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|0.645
|0.095
|10
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|0.662
|0.017
|11
|Патрисио О'Уорд
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.666
|0.004
|12
|Кайл Кёрквуд
|A.J. Foyt Enterprises
|0.854
|0.187
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации (первая группа)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|2
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|0.108
|0.108
|3
|Феликс Розенквист
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.372
|0.264
|4
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|0.379
|0.007
|5
|Кайл Кёрквуд
|A.J. Foyt Enterprises
|0.739
|0.360
|6
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|0.847
|0.108
|7
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0.961
|0.113
|8
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|0.976
|0.015
|9
|Девлин Де Франческо
|Andretti Autosport
|1.013
|0.036
|10
|David Malukas
|Dale Coyne Racing with HMD
|1.064
|0.050
|11
|Джек Харви
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1.242
|0.178
|12
|Такума Сато
|Dale Coyne Racing
|1.371
|0.129
|13
|Джимми Джонсон
|Chip Ganassi Racing
|3.300
|1.928
|Полные результаты
Результаты первого сегмента квалификации (вторая группа)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|1
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|2
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|0.144
|0.144
|3
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|0.332
|0.188
|4
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|0.335
|0.003
|5
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.398
|0.063
|6
|Патрисио О'Уорд
|Schmidt Peterson Motorsports
|0.431
|0.032
|7
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|0.499
|0.068
|8
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|0.577
|0.077
|9
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|0.702
|0.124
|10
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0.758
|0.056
|11
|Каллум Илотт
|Juncos Hollinger Racing
|0.920
|0.162
|12
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1.021
|0.100
|13
|Татьяна Кальдерон
|A.J. Foyt Enterprises
|1.732
|0.711
|Полные результаты