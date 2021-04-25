Колтон Херта, выступающий на автомобиле Dallara-Honda за команду Andretti, стал победителем второго в нынешнем сезоне этапа серии IndyCar – гонки на уличной трассе в Сент-Питерсберге. Завоевав накануне поул, в воскресенье гонщик возглавлял пелотон на протяжении почти всей гонки и одержал четвертую в карьере победу.

Главными соперниками Херты по ходу гонки выглядели гонщики Penske, начавшие гонку со второго ряда, ближе к середине заезда опередившие стартовавшего вторым Джека Харви и финишировавшие в первой тройке.

Ведущую роль в этой паре по ходу всего заезда играл Джозеф Ньюгарден – впрочем, Херте практически на всех стадиях гонки создавать задел в пару секунд. Одним из ключевых моментов стал рестарт гонки на 77-м круге (после аварии многократного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона). В этот момент автомобиль Ньюгардена был обут в мягкие шины, лидер же предпочел провести последний отрезок на жестких покрышках. После возобновления гонки Херта смог удержать лидерство и дождаться момента, когда износ шин уже не дал пилоту Penske возможности думать об атаках.

Ромен Грожан после старта с 18-й позиции не смог пробиться в первую десятку и закончил заезд на 13-м месте.

Лидерство в общем зачете сохранил выигравший первый этап серии Алекс Палоу – но после неудачной гонки (испанец финишировал 17-м) отрыв гонщика Ganassi от более опытных пилотов резко сократился. Главные звезды IndyCar, Уилл Пауэр из Penske и Скотт Диксон из Ganassi, отстают на 2 очка, а Херта – на 5.