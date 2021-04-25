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IndyCar / Сент-Питерсберг / Отчет о гонке

Херта уверенно выиграл гонку IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан не попал в первую десятку

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Молодой американец одержал победу, пролидировав 97 кругов из ста

Херта уверенно выиграл гонку IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан не попал в первую десятку

Колтон Херта, выступающий на автомобиле Dallara-Honda за команду Andretti, стал победителем второго в нынешнем сезоне этапа серии IndyCar – гонки на уличной трассе в Сент-Питерсберге. Завоевав накануне поул, в воскресенье гонщик возглавлял пелотон на протяжении почти всей гонки и одержал четвертую в карьере победу.

Главными соперниками Херты по ходу гонки выглядели гонщики Penske, начавшие гонку со второго ряда, ближе к середине заезда опередившие стартовавшего вторым Джека Харви и финишировавшие в первой тройке.

Ведущую роль в этой паре по ходу всего заезда играл Джозеф Ньюгарден – впрочем, Херте практически на всех стадиях гонки создавать задел в пару секунд. Одним из ключевых моментов стал рестарт гонки на 77-м круге (после аварии многократного чемпиона NASCAR Джимми Джонсона). В этот момент автомобиль Ньюгардена был обут в мягкие шины, лидер же предпочел провести последний отрезок на жестких покрышках. После возобновления гонки Херта смог удержать лидерство и дождаться момента, когда износ шин уже не дал пилоту Penske возможности думать об атаках.

Ромен Грожан после старта с 18-й позиции не смог пробиться в первую десятку и закончил заезд на 13-м месте. 

Лидерство в общем зачете сохранил выигравший первый этап серии Алекс Палоу – но после неудачной гонки (испанец финишировал 17-м) отрыв гонщика Ganassi от более опытных пилотов резко сократился. Главные звезды IndyCar, Уилл Пауэр из Penske и Скотт Диксон из Ganassi, отстают на 2 очка, а Херта – на 5.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport      
2 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2.493 2.493  
3 France Симон Пажено United States Team Penske 6.149 3.656  
4 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 8.083 1.933  
5 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 8.949 0.866  
6 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 11.680 2.730  
7 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 11.939 0.259  
8 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 13.236 1.297  
9 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 13.719 0.483  
10 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 15.995 2.275  
11 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 17.592 1.597  
12 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 18.563 0.971  
13 France Ромен Грожан Dale Coyne Racing with RWR 22.727 4.163  
14 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 24.127 1.399  
15 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 24.792 0.665  
16 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 48.160 23.367  
17 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1 Lap 1 Lap  
18 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 1 Lap 27.416  
19 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 1 Lap 4.048  
20 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1 Lap 15.679  
21 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2 Laps 1 Lap  
22 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 5 Laps 3 Laps  
23 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 33 Laps 28 Laps  
24 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 82 Laps 49 Laps  
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Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке

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Херта выиграл квалификацию IndyCar в Сент-Питерсберге, Грожан – во втором десятке
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Сент-Питерсберг
Пилоты Стефан Грожан , Колтон Херта
Автор Кирилл Качнов

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