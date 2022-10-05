Херта отказался от Формулы 1 в пользу IndyCar

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Американское издание The Racer сообщило о том, что Колтон Херта и его команда Andretti заключили новый многолетний контракт взамен действующего до конца 2023 года. Таким образом Херта на ближайшее будущее остается в IndyCar.

22-летний пилот вошел в историю как самый молодой победитель этапа IndyCar, выиграв свою первую гонку в 18 лет. С того момента он считается одним из самых быстрых и талантливых гонщиков в США, хотя до сих пор Херта так и не добился в чемпионате результатов, которые позволили бы ему набрать достаточно очков для получения Суперлицензии FIA.

Это стало одной из причин, почему никто из команд Формулы 1 не пригласил его в Королевские автогонки. Шанс попасть в Ф1 у Херты мог бы быть с той же Andretti, но американскую команду никак не пускают в этот чемпионат, хотя она пытается сделать это уже полтора года.

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