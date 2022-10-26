Херта останется в IndyCar до конца 2027 года

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Восходящая звезда американского автоспорта Колтон Херта останется в чемпионате IndyCar до конца 2027 года. Мы уже писали о том, что он подписал долгосрочный контракт к командой Andretti, но теперь стали известны точные сроки этого договора.

Херта считался одним из наиболее вероятных претендентов на дебют в Формуле 1, однако он так и не смог заработать достаточно очков для получения Сеперлицензии. По слухам, им интересовалась команда AlphaTauri, однако в итоге она сделала выбор в пользу Ника де Вриса.

Также Херту планировала привести в Формулу 1 команда Andretti, которая в прошлом году даже устроила для него испытание на симуляторе Sauber, где он оказался быстрее Антонио Джовинацци и Кими Райкконена. Однако сделка между Andretti и Sauber сорвалась.

По слухам, Andretti все же может прийти в Формулу 1, теперь в партнерстве с Porsche. Однако произойдет это точно не ранее 2027 года. Таким образом Херта сохраняет возможность попасть в чемпионат мира.