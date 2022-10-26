Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar
IndyCar Новости

Херта останется в IndyCar до конца 2027 года

Пилот подписал с Andretti пятилетний контракт

Автор:
, Редактор
Херта останется в IndyCar до конца 2027 года
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Восходящая звезда американского автоспорта Колтон Херта останется в чемпионате IndyCar до конца 2027 года. Мы уже писали о том, что он подписал долгосрочный контракт к командой Andretti, но теперь стали известны точные сроки этого договора.

Херта считался одним из наиболее вероятных претендентов на дебют в Формуле 1, однако он так и не смог заработать достаточно очков для получения Сеперлицензии. По слухам, им интересовалась команда AlphaTauri, однако в итоге она сделала выбор в пользу Ника де Вриса.

Также Херту планировала привести в Формулу 1 команда Andretti, которая в прошлом году даже устроила для него испытание на симуляторе Sauber, где он оказался быстрее Антонио Джовинацци и Кими Райкконена. Однако сделка между Andretti и Sauber сорвалась.

По слухам, Andretti все же может прийти в Формулу 1, теперь в партнерстве с Porsche. Однако произойдет это точно не ранее 2027 года. Таким образом Херта сохраняет возможность попасть в чемпионат мира.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar
Предыдущая новость

Латифи начал переговоры о переходе в IndyCar
Больше от
Сергей Иванов
Баттон: Феттель все еще топ-пилот Гран При США
Формула 1

Баттон: Феттель все еще топ-пилот

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным Гран При США
Формула 1

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным

Официально: Audi станет партнером Sauber
Формула 1

Официально: Audi станет партнером Sauber

Колтон Херта Больше от
Колтон Херта
Херта отказался от Формулы 1 в пользу IndyCar
IndyCar

Херта отказался от Формулы 1 в пользу IndyCar

FIA запретила Херте выступать в Формуле 1
Формула 1

FIA запретила Херте выступать в Формуле 1

Red Bull вторично отказалась от Херты. Теперь в DTM
DTM

Red Bull вторично отказалась от Херты. Теперь в DTM

Самое важное:

Баттон: Феттель все еще топ-пилот
Формула 1 Формула 1

Баттон: Феттель все еще топ-пилот

Бывший соперник назвал Себастьяна одним из лучших в пелотоне этого года

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным
Формула 1 Формула 1

Риккардо не останется в Ф1 даже запасным

Австралиец фактически опроверг информацию о контракте с Mercedes

Официально: Audi станет партнером Sauber
Формула 1 Формула 1

Официально: Audi станет партнером Sauber

Немецкий автопроизводитель купит долю в швейцарской команде Формулы 1

Херта останется в IndyCar до конца 2027 года
IndyCar IndyCar

Херта останется в IndyCar до конца 2027 года

Пилот подписал с Andretti пятилетний контракт

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.