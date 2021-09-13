Хаос на старте не помешал Палоу выиграть гонку IndyCar

Алекс Палоу начинал борьбу с поула, но едва не закончил гонку в первом же повороте – его партнер по Ganassi Скотт Диксон так увлекся борьбой с Алексом Росси, что едва не вынес лидера с трассы.

Ситуацию усугубил закрутившийся позади Оливер Эскью – в возникшей толчее несколько машин получили повреждения, а Ромен Грожан вынужден был сойти.

Когда пыль улеглась, оказалось, что пелотон возглавляет лидер сезона Пато О'Уорд, стартовавший только седьмым. Палоу же откатился на далекое 17-е место.

Однако на 29-м круге лидировавший мексиканец из McLaren SP поехал на пит-стоп, поставил более жесткие шины и явно утратил темп. После того, как завершилась первая волна остановок, вперед вышли Диксон, Палоу и Росси, которые побывали в боксах на первых кругах.

Алекс смог опередить напарника по ходу следующих пит-стопов, когда они вновь уступили лидерство – теперь Грэму Рейхолу.

На середине дистанции из-за поломки у дебютанта IndyCar, протеже Ferrari Каллума Илотта судьи выпустили машину безопасности, что уравняло разные тактики: всем остался до финиша один визит в боксы. Рейхол по-прежнему лидировал, Палоу шел четвертым, а О'Уорд откатился во второй десяток.

Быстрая смена шил вывела в потенциальные лидеры Джека Харви, но оказалось, что в тот момент более поздняя остановка является более выгодной. Росси выехал со своего пит-стопа впереди Харви, а Палоу и Диксон – впереди Росси. Правда, Алексу быстро удалось провести обгон и отыграть позицию у действующего чемпиона.

Очередная пауза в гонке потребовалась после столкновения Уилла Пауэра с Симоном Пажено.

К моменту рестарта Палоу опережал Росси, Диксона и Харви – такой порядок сохранился до самого финиша.

Третья в сезоне победа вернула Алексу Палоу лидерство в общем зачете. За две гонки до конца он опережает О'Уорда на 25 очков, еще на девять меньше в Джозефа Ньюгардена, который финишировал в Портленде пятым.

Для Алекса Росси этот подиум стал первым в сезоне, Маркус Эрикссон финишировал седьмым. Каллум Илотт после остановки на трассе и долгого ремонта в боксах вернулся на дистанцию и проехал еще 20 кругов – в команде Juncos Hollinger дали британскому дебютанту возможность получить больше опыта за рулем новой машины.

Итоги гонки IndyCar в Портленде