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IndyCar / Портленд Отчет о гонке

Хаос на старте не помешал Палоу выиграть гонку IndyCar

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Испанец одержал важнейшую победу в Портленде и вернулся в лидеры сезона, так как его главный соперник Патрисио О'Уорд финишировал только 14-м

Хаос на старте не помешал Палоу выиграть гонку IndyCar

Алекс Палоу начинал борьбу с поула, но едва не закончил гонку в первом же повороте – его партнер по Ganassi Скотт Диксон так увлекся борьбой с Алексом Росси, что едва не вынес лидера с трассы. 

 

Ситуацию усугубил закрутившийся позади Оливер Эскью – в возникшей толчее несколько машин получили повреждения, а Ромен Грожан вынужден был сойти. 

Когда пыль улеглась, оказалось, что пелотон возглавляет лидер сезона Пато О'Уорд, стартовавший только седьмым. Палоу же откатился на далекое 17-е место. 

Однако на 29-м круге лидировавший мексиканец из McLaren SP поехал на пит-стоп, поставил более жесткие шины и явно утратил темп. После того, как завершилась первая волна остановок, вперед вышли Диксон, Палоу и Росси, которые побывали в боксах на первых кругах.

Алекс смог опередить напарника по ходу следующих пит-стопов, когда они вновь уступили лидерство – теперь Грэму Рейхолу. 

На середине дистанции из-за поломки у дебютанта IndyCar, протеже Ferrari Каллума Илотта судьи выпустили машину безопасности, что уравняло разные тактики: всем остался до финиша один визит в боксы. Рейхол по-прежнему лидировал, Палоу шел четвертым, а О'Уорд откатился во второй десяток.

Быстрая смена шил вывела в потенциальные лидеры Джека Харви, но оказалось, что в тот момент более поздняя остановка является более выгодной. Росси выехал со своего пит-стопа впереди Харви, а Палоу и Диксон – впереди Росси. Правда, Алексу быстро удалось провести обгон и отыграть позицию у действующего чемпиона.

Очередная пауза в гонке потребовалась после столкновения Уилла Пауэра с Симоном Пажено.

 

К моменту рестарта Палоу опережал Росси, Диксона и Харви – такой порядок сохранился до самого финиша. 

Третья в сезоне победа вернула Алексу Палоу лидерство в общем зачете. За две гонки до конца он опережает О'Уорда на 25 очков, еще на девять меньше в Джозефа Ньюгардена, который финишировал в Портленде пятым.  

Для Алекса Росси этот подиум стал первым в сезоне, Маркус Эрикссон финишировал седьмым. Каллум Илотт после остановки на трассе и долгого ремонта в боксах вернулся на дистанцию и проехал еще 20 кругов – в команде Juncos Hollinger дали британскому дебютанту возможность получить больше опыта за рулем новой машины.

Итоги гонки IndyCar в Портленде

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 2:07'04.130  
2 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2:07'05.419 1.289
3 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 2:07'08.571 4.440
4 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 2:07'12.351 8.220
5 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 2:07'13.087 8.956
6 Sweden Феликс Розенквист United States Schmidt Peterson Motorsports 2:07'13.453 9.323
7 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 2:07'14.472 10.342
8 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 2:07'16.393 12.262
9 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 2:07'18.074 13.943
10 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:07'21.675 17.544
11 United Arab Emirates Эд Джонс United States Dale Coyne Racing 2:07'22.289 18.159
12 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 2:07'22.881 18.751
13 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 2:07'23.961 19.831
14 Mexico Патрисио О'Уорд United States Schmidt Peterson Motorsports 2:07'24.979 20.849
15 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 2:07'29.694 25.563
16 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 2:07'31.527 27.397
17 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 2:07'36.076 31.946
18 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 2:07'36.556 32.425
19 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 2:07'37.420 33.289
20 United States Джимми Джонсон United States Chip Ganassi Racing 2:07'37.833 33.702
21 France Симон Пажено United States Team Penske 2:07'39.500 1 Lap
22 France Ромен Грожан United States Dale Coyne Racing 2:07'38.701 15 Laps
23 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 2:07'45.431 19 Laps
24 United States Оливер Эскью United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:44'22.587 21 Laps
25 United Kingdom Каллум Илотт Juncos Hollinger Racing 1:54'20.707 33 Laps
26 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 59'22.627 60 Laps
27 Canada Джеймс Хинчклифф United States Andretti Autosport 1:05'48.946 109 Laps
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