Керквуд выиграл гонку IndyCar в Нэшвиле, стартовав восьмым
Гонщик Andretti Autosport пробился к победе на городской трассе, опередив обладателя поула Скотта Маклафлина и лидера общего зачета Алекса Палоу
Хотя городские гонки в IndyCar обычно получаются очень зрелищными, в минувшее воскресенье в столице штата Тенесси зрители на полупустых трибунах большую часть времени откровенно скучали. Несколько столкновений и ударов о барьер, конечно, имели место, но все они произошли в хвосте пелотона.
Кайл Керквуд, который весной одержал свою первую победу в серии на улицах Лонг-Бич, смог подтвердить звание специалиста городских гонок. И хотя его прорыв наверх не был стремительным, а позиции пилот Andretti в основном отыгрывал на пит-стопах, за 25 кругов до финиша американец обосновался во главе пелотона и больше никому не уступил позицию, несмотря на несколько рестартов в концовке гонки.
Кайл Керквуд, Andretti Autosport Honda, победитель гонки
Фото: Гэвин Бейкер / Motorsport Images
Лидер общего зачета Алекс Палоу долго оставался главным претендентом на второе место, но рискованная тактика вынудила его экономить топливо на финальном отрезке, из-за чего испанец остался третьим позади Скотта Маклафлина.
Ромен Грожан тоже долгое время претендовал на призовой кубок, однако в концовке застрял позади давнего соперника по Ф1 Маркуса Эрикссона, и хотя в итоге сумел-таки обогнать того, завершил дистанцию лишь шестым.
В общем зачете этап в Нэшвиле не сильно повлиял на положение гонщиков в таблице. Палоу по-прежнему далеко впереди с 513 очками. Финишировавший в гонке четвертым Джозеф Ньюгарден проигрывает ему 84 балла, ветеран Скотт Диксон – 126.
Сезон американской формульной серии продолжится через неделю в Индианаполисе.
Результаты гонки IndyCar в Нэшвиле (80 кругов)
|Поз.
|Гонщик
|Команда
|Время / Отст.
|1
|КАЙЛ КЁРКВУД
|Andretti Autosport
|1 ч 58:02.3028
|2
|СКОТТ МАКЛАФЛИН
|Team Penske
|+0.7633
|3
|АЛЕКС ПАЛОУ
|Chip Ganassi Racing
|+1.7221
|4
|ДЖОЗЕФ НЬЮГАРДЕН
|Team Penske
|+3.1416
|5
|СКОТТ ДИКСОН
|Chip Ganassi Racing
|+4.1655
|6
|РОМЕН ГРОЖАН
|Andretti Autosport
|+5.9518
|7
|МАРКУС ЭРИКССОН
|Chip Ganassi Racing
|+6.4148
|8
|ПАТРИСИО О'УОРД
|McLaren
|+6.6966
|9
|КРИСТИАН ЛУНДГОР
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|+8.0168
|10
|УИЛЛ ПАУЭРTeam Penske
|Team Penske
|+9.0456
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