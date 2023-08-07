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Керквуд выиграл гонку IndyCar в Нэшвиле, стартовав восьмым

Гонщик Andretti Autosport пробился к победе на городской трассе, опередив обладателя поула Скотта Маклафлина и лидера общего зачета Алекса Палоу

Чарльз Брэдли
Автор:
Кайл Керквуд, Andretti Autosport Honda

Хотя городские гонки в IndyCar обычно получаются очень зрелищными, в минувшее воскресенье в столице штата Тенесси зрители на полупустых трибунах большую часть времени откровенно скучали. Несколько столкновений и ударов о барьер, конечно, имели место, но все они произошли в хвосте пелотона. 

Кайл Керквуд, который весной одержал свою первую победу в серии на улицах Лонг-Бич, смог подтвердить звание специалиста городских гонок. И хотя его прорыв наверх не был стремительным, а позиции пилот Andretti в основном отыгрывал на пит-стопах, за 25 кругов до финиша американец обосновался во главе пелотона и больше никому не уступил позицию, несмотря на несколько рестартов в концовке гонки.  

Кайл Керквуд, Andretti Autosport Honda, победитель гонки

Кайл Керквуд, Andretti Autosport Honda, победитель гонки

Фото: Гэвин Бейкер / Motorsport Images

Лидер общего зачета Алекс Палоу долго оставался главным претендентом на второе место, но рискованная тактика вынудила его экономить топливо на финальном отрезке, из-за чего испанец остался третьим позади Скотта Маклафлина. 

Ромен Грожан тоже долгое время претендовал на призовой кубок, однако в концовке застрял позади давнего соперника по Ф1 Маркуса Эрикссона, и хотя в итоге сумел-таки обогнать того, завершил дистанцию лишь шестым. 

В общем зачете этап в Нэшвиле не сильно повлиял на положение гонщиков в таблице. Палоу по-прежнему далеко впереди с 513 очками. Финишировавший в гонке четвертым Джозеф Ньюгарден проигрывает ему 84 балла, ветеран Скотт Диксон – 126. 

Сезон американской формульной серии продолжится через неделю в Индианаполисе. 

Результаты гонки IndyCar в Нэшвиле (80 кругов)

Поз. Гонщик Команда Время / Отст.
1 КАЙЛ КЁРКВУД Andretti Autosport 1 ч 58:02.3028
2 СКОТТ МАКЛАФЛИН Team Penske +0.7633
3 АЛЕКС ПАЛОУ Chip Ganassi Racing +1.7221
4 ДЖОЗЕФ НЬЮГАРДЕН Team Penske +3.1416
5 СКОТТ ДИКСОН Chip Ganassi Racing +4.1655
6 РОМЕН ГРОЖАН Andretti Autosport +5.9518
7 МАРКУС ЭРИКССОН Chip Ganassi Racing +6.4148
8 ПАТРИСИО О'УОРД McLaren +6.6966
9 КРИСТИАН ЛУНДГОР Rahal Letterman Lanigan Racing +8.0168
10 УИЛЛ ПАУЭРTeam Penske Team Penske +9.0456
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