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Керквуд впервые победил в IndyCar, Грожан и Эрикссон дополнили подиум

Недавний дебютант из команды Andretti на городской трассе Лонг-Бич стартовал с поула и слат сильнейшим, опередив двух экс-пилотов Ф1

Дэвид Малшер
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Керквуд впервые победил в IndyCar, Грожан и Эрикссон дополнили подиум
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Имя Кайла Керквуда едва ли известно большинству гоночных болельщиков. Он стал чемпионом серии Indy Lights в 2021-м, но дебютный сезон в IndyCar провел из рук вон плохо – уроженец Флориды постоянно попадал в аварии и ни разу не финишировал выше десятого места. 

Однако в минувшее воскресенье 24-летний Кирквуд удивил многих – на городской трассе в Калифорнии, принимавшей третий этап сезона, он стартовал с поула и лидировал на протяжении 53 кругов из 85. 

В какой-то момент Кайла опередил стартовавший восьмым Джозеф Ньюгарден, но более поздний пит-стоп вернул Кирквуду лидерство. 

В концовке он сдержал прессинг своего партнера по Andretti Ромена Грожана, а бывший соперник последнего по Ф1 Маркус Эрикссон замкнул тройку призеров и вернулся в лидеры сезона.

Для приехавшего в Лонг-Бич лидером сезона Пато О'Уорда воскресенье сложилось из рук вон плохо: сначала он отправил в барьер у восьмого поворота Скотта Диксона, а затем сам оказался в нем после рискованной атаки на Керквуда. 

 

В итоге после трех этапов у Эрикссона 110 очков, у О'Уорда – 95. Финишировавший в гонке пятым Алекс Палоу занимает третье место (91).

Сезон IndyCar продолжится 30 апреля в Алабаме.

Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич (85 кругов)

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 United States Кайл Кёрквуд United States Andretti Autosport 1:43'17.3748  
2 France Ромен Грожан United States Andretti Autosport 1:43'18.3655 0.9907
3 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 1:43'19.4336 2.0588
4 United States Колтон Херта United States Andretti Autosport 1:43'25.0119 7.6371
5 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 1:43'26.1518 8.7770
6 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 1:43'47.6972 30.3224
7 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren 1:43'48.3492 30.9744
8 New Zealand Маркус Армстронг United States Chip Ganassi Racing 1:43'49.2867 31.9119
9 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 1:43'51.1590 33.7842
10 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 1:44'00.2068 42.8320
11 United States Сантино Ферруччи United States A.J. Foyt Enterprises 1:44'02.8099 45.4351
12 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:44'03.6557 46.2809
13 United Kingdom Джек Харви United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:44'04.6576 47.2828
14 Denmark Кристиан Лундгор United States Rahal Letterman Lanigan Racing 1:44'05.1529 47.7781
15 France Симон Пажено United States Michael Shank Racing 1:44'06.8612 49.4864
16 Canada Девлин Де Франческо United States Andretti Autosport 1:44'17.3091 59.9343
17 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren 1:43'29.4658 1 Lap
18 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 1:43'43.1791 1 Lap
19 United Kingdom Каллум Айлотт Juncos Hollinger Racing 1:43'54.2574 1 Lap
20 United States Давид Малукас United States Dale Coyne Racing 1:44'18.2408 1 Lap
21 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing 1:44'27.6873 1 Lap
22 United States Александр Росси Arrow McLaren 1:41'25.5937 2 Laps
23 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 1:43'39.2669 2 Laps
24 Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 1:43'42.5909 3 Laps
25 Argentina Агустин Канапино Juncos Hollinger Racing 1:36'34.0549 33 Laps
26 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 1:00'42.4273 37 Laps
27 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 47'55.0271 48 Laps
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