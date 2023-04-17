Керквуд впервые победил в IndyCar, Грожан и Эрикссон дополнили подиум
Недавний дебютант из команды Andretti на городской трассе Лонг-Бич стартовал с поула и слат сильнейшим, опередив двух экс-пилотов Ф1
Имя Кайла Керквуда едва ли известно большинству гоночных болельщиков. Он стал чемпионом серии Indy Lights в 2021-м, но дебютный сезон в IndyCar провел из рук вон плохо – уроженец Флориды постоянно попадал в аварии и ни разу не финишировал выше десятого места.
Однако в минувшее воскресенье 24-летний Кирквуд удивил многих – на городской трассе в Калифорнии, принимавшей третий этап сезона, он стартовал с поула и лидировал на протяжении 53 кругов из 85.
В какой-то момент Кайла опередил стартовавший восьмым Джозеф Ньюгарден, но более поздний пит-стоп вернул Кирквуду лидерство.
В концовке он сдержал прессинг своего партнера по Andretti Ромена Грожана, а бывший соперник последнего по Ф1 Маркус Эрикссон замкнул тройку призеров и вернулся в лидеры сезона.
Для приехавшего в Лонг-Бич лидером сезона Пато О'Уорда воскресенье сложилось из рук вон плохо: сначала он отправил в барьер у восьмого поворота Скотта Диксона, а затем сам оказался в нем после рискованной атаки на Керквуда.
В итоге после трех этапов у Эрикссона 110 очков, у О'Уорда – 95. Финишировавший в гонке пятым Алекс Палоу занимает третье место (91).
Сезон IndyCar продолжится 30 апреля в Алабаме.
Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич (85 кругов)
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Кайл Кёрквуд
|Andretti Autosport
|1:43'17.3748
|2
|Ромен Грожан
|Andretti Autosport
|1:43'18.3655
|0.9907
|3
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|1:43'19.4336
|2.0588
|4
|Колтон Херта
|Andretti Autosport
|1:43'25.0119
|7.6371
|5
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|1:43'26.1518
|8.7770
|6
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|1:43'47.6972
|30.3224
|7
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren
|1:43'48.3492
|30.9744
|8
|Маркус Армстронг
|Chip Ganassi Racing
|1:43'49.2867
|31.9119
|9
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|1:43'51.1590
|33.7842
|10
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|1:44'00.2068
|42.8320
|11
|Сантино Ферруччи
|A.J. Foyt Enterprises
|1:44'02.8099
|45.4351
|12
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:44'03.6557
|46.2809
|13
|Джек Харви
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:44'04.6576
|47.2828
|14
|Кристиан Лундгор
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|1:44'05.1529
|47.7781
|15
|Симон Пажено
|Michael Shank Racing
|1:44'06.8612
|49.4864
|16
|Девлин Де Франческо
|Andretti Autosport
|1:44'17.3091
|59.9343
|17
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren
|1:43'29.4658
|1 Lap
|18
|Ray Robb
|Dale Coyne Racing
|1:43'43.1791
|1 Lap
|19
|Каллум Айлотт
|Juncos Hollinger Racing
|1:43'54.2574
|1 Lap
|20
|Давид Малукас
|Dale Coyne Racing
|1:44'18.2408
|1 Lap
|21
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|1:44'27.6873
|1 Lap
|22
|Александр Росси
|Arrow McLaren
|1:41'25.5937
|2 Laps
|23
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|1:43'39.2669
|2 Laps
|24
|Benjamin Pedersen
|A.J. Foyt Enterprises
|1:43'42.5909
|3 Laps
|25
|Агустин Канапино
|Juncos Hollinger Racing
|1:36'34.0549
|33 Laps
|26
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|1:00'42.4273
|37 Laps
|27
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|47'55.0271
|48 Laps
|Полные результаты
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