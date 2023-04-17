Керквуд впервые победил в IndyCar, Грожан и Эрикссон дополнили подиум

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Имя Кайла Керквуда едва ли известно большинству гоночных болельщиков. Он стал чемпионом серии Indy Lights в 2021-м, но дебютный сезон в IndyCar провел из рук вон плохо – уроженец Флориды постоянно попадал в аварии и ни разу не финишировал выше десятого места.

Однако в минувшее воскресенье 24-летний Кирквуд удивил многих – на городской трассе в Калифорнии, принимавшей третий этап сезона, он стартовал с поула и лидировал на протяжении 53 кругов из 85.

В какой-то момент Кайла опередил стартовавший восьмым Джозеф Ньюгарден, но более поздний пит-стоп вернул Кирквуду лидерство.

В концовке он сдержал прессинг своего партнера по Andretti Ромена Грожана, а бывший соперник последнего по Ф1 Маркус Эрикссон замкнул тройку призеров и вернулся в лидеры сезона.

Для приехавшего в Лонг-Бич лидером сезона Пато О'Уорда воскресенье сложилось из рук вон плохо: сначала он отправил в барьер у восьмого поворота Скотта Диксона, а затем сам оказался в нем после рискованной атаки на Керквуда.

В итоге после трех этапов у Эрикссона 110 очков, у О'Уорда – 95. Финишировавший в гонке пятым Алекс Палоу занимает третье место (91).

Сезон IndyCar продолжится 30 апреля в Алабаме.

Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич (85 кругов)