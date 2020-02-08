Катафалк с телом умершего пилота сделал круг по гоночной трассе

Одной из грустных новостей последних дней стало сообщение о смерти Джона Андретти – племянника экс-чемпиона Ф1 Марио Андретти и двоюродного брата Майкла Андретти, создателя одноименной гоночной команды. Пилот, в прошлом выступавший в сериях NASCAR, IndyCar и гонках на выносливость, 30 января умер от рака в возрасте 56 лет.

Похороны Джона Андретти состоялись в минувший четверг в Индианаполисе, причем по пути на кладбище траурный кортеж заехал на легендарную гоночную трассу и сделал круг по знаменитому овалу. При этом на знаменитой башне, где во время соревнований демонстрируется порядок автомобилей в гонке, высветилось имя пилота и даты его жизни.

Также на установленные на башне экраны был выведен хэштег #check4andretti. Он стал слоганом информационной кампании, с помощью которой боровшийся с болезнью спортсмен старался привлечь внимание к необходимости профилактики рака и регулярно прохождения соответствующих обследований.