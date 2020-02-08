Катафалк с телом умершего пилота сделал круг по гоночной трассе
Необычная церемония прошла на трассе в Индианаполисе перед тем, как земле было предано тело умершего в конце января Джона Андретти.
Одной из грустных новостей последних дней стало сообщение о смерти Джона Андретти – племянника экс-чемпиона Ф1 Марио Андретти и двоюродного брата Майкла Андретти, создателя одноименной гоночной команды. Пилот, в прошлом выступавший в сериях NASCAR, IndyCar и гонках на выносливость, 30 января умер от рака в возрасте 56 лет.
Похороны Джона Андретти состоялись в минувший четверг в Индианаполисе, причем по пути на кладбище траурный кортеж заехал на легендарную гоночную трассу и сделал круг по знаменитому овалу. При этом на знаменитой башне, где во время соревнований демонстрируется порядок автомобилей в гонке, высветилось имя пилота и даты его жизни.
Также на установленные на башне экраны был выведен хэштег #check4andretti. Он стал слоганом информационной кампании, с помощью которой боровшийся с болезнью спортсмен старался привлечь внимание к необходимости профилактики рака и регулярно прохождения соответствующих обследований.
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Об этой статье
|Серия
|IndyCar , NASCAR
|Пилоты
|Джон Андретти
|Автор
|Кирилл Качнов
Катафалк с телом умершего пилота сделал круг по гоночной трассе
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