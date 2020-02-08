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IndyCar / Новость

Катафалк с телом умершего пилота сделал круг по гоночной трассе

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Катафалк с телом умершего пилота сделал круг по гоночной трассе
Автор:
, Главный редактор
8 февр. 2020 г., 18:13

Необычная церемония прошла на трассе в Индианаполисе перед тем, как земле было предано тело умершего в конце января Джона Андретти.

Одной из грустных новостей последних дней стало сообщение о смерти Джона Андретти – племянника экс-чемпиона Ф1 Марио Андретти и двоюродного брата Майкла Андретти, создателя одноименной гоночной команды. Пилот, в прошлом выступавший в сериях NASCAR, IndyCar и гонках на выносливость, 30 января умер от рака в возрасте 56 лет.

Похороны Джона Андретти состоялись в минувший четверг в Индианаполисе, причем по пути на кладбище траурный кортеж заехал на легендарную гоночную трассу и сделал круг по знаменитому овалу. При этом на знаменитой башне, где во время соревнований демонстрируется порядок автомобилей в гонке, высветилось имя пилота и даты его жизни.

 

Также на установленные на башне экраны был выведен хэштег #check4andretti. Он стал слоганом информационной кампании, с помощью которой боровшийся с болезнью спортсмен старался привлечь внимание к необходимости профилактики рака и регулярно прохождения соответствующих обследований.

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Об этой статье

Серия IndyCar , NASCAR
Пилоты Джон Андретти
Автор Кирилл Качнов

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