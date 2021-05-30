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IndyCar / Инди-500 Отчет о гонке

Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз

Автор:
, Главный редактор

Решающий обгон бразильский ветеран провел за два круга до финиша гонки

Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз

Элио Кастроневес за рулем автомобиля Dallara-Honda команды Meyer Shank Racing выиграл 105-ю гонку «500 миль Индианаполиса».

Стартовавший с 8-й позиции бразилец в течение всей гонки находился в лидирующей группе, а на последних кругах гонки вел борьбу с Алексом Палоу из команды Ganassi, регулярно меняясь позициями с испанцем. Решающий обгон Кастроневес провел в первом повороте предпоследнего круга, после чего воспользовался слипстримом за круговыми и на финише опередил Палоу на полсекунды.

Палоу, став лучшим из постоянных участников серии IndyCar, благодаря 2-му месту вновь захватил лидерство в общем зачете серии и теперь опережает своего напарника Скотта Диксона на 36 баллов. Новозеландцу, стартовавшему с поула, не повезло с желтыми флагами, из-за появления которых к моменту остановки в боксах пилот остался без топлива. На перезапуск заглохшего мотора механики потратили больше минуты, в результате чего Диксон отстал от лидеров на круг.

Для Кастроневеса, который с 2018 года выступает в заездах IndyCar лишь эпизодически, победа в Индианаполисе стала уже 4-й. Бразилец теперь делит с тремя другими пилотами (Эй-Джеем Фойтом, Элом Анзером-старшим и Риком Мирсом) лидерство по количеству триумфов в знаменитой гонке. Являясь единственным в этой четверке гонщиком из-за пределов США, а также единственным, на счету которого при таком количестве побед в «Инди-500» нет ни одного титула в серии IndyCar.

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Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Brazil Элио Кастроневес United States Michael Shank Racing     103
2 Spain Алекс Палоу United States Chip Ganassi Racing 0.492 0.492 85
3 France Симон Пажено United States Team Penske 0.562 0.069 71
4 Mexico Патрисио О'Уорд Arrow McLaren SP 0.940 0.378 65
5 United States Эд Карпентер United States Ed Carpenter Racing 1.242 0.301 66
6 United States Сантино Ферруччи United States Rahal Letterman Lanigan Racing 9.087 7.845 57
7 United States Сэдж Карам United States Dreyer & Reinbold Racing 13.435 4.348 53
8 Netherlands Ринус Калмтаут United States Ed Carpenter Racing 14.241 0.805 56
9 Colombia Хуан-Пабло Монтойя Arrow McLaren SP 14.880 0.639 44
10 Brazil Тони Канаан United States Chip Ganassi Racing 15.442 0.562 45
11 Sweden Маркус Эрикссон United States Chip Ganassi Racing 16.516 1.073 39
12 United States Джозеф Ньюгарден United States Team Penske 22.304 5.787 36
13 United States Конор Дэли United States Ed Carpenter Racing 22.692 0.387 37
14 Japan Такума Сато United States Rahal Letterman Lanigan Racing 23.295 0.603 33
15 United States Джей-Ар Хильдебранд United States A.J. Foyt Enterprises 23.527 0.232 30
16 United States Колтон Херта Andretti Autosport with Curb-Agajanian 28.802 5.275 37
17 New Zealand Скотт Диксон United States Chip Ganassi Racing 38.641 9.838 36
18 United Kingdom Джек Харви United States Michael Shank Racing 40.157 1.516 24
19 United States Марко Андретти Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian 40.359 0.201 22
20 New Zealand Скотт Маклафлин United States Team Penske 40.833 0.474 20
21 Canada Джеймс Хинчклифф Andretti Steinbrenner Autosport 40.846 0.012 18
22 United States Райан Хантер-Рей United States Andretti Autosport 41.576 0.729 19
23 Canada Долтон Келлет United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 1 Lap 14
24 United Kingdom Макс Чилтон United Kingdom Carlin 1 Lap 9.713 12
25 Brazil Пьетро Фиттипальди Dale Coyne Racing with RWR 1 Lap 5.475 10
26 France Себастьен Бурдэ United States A.J. Foyt Enterprises 1 Lap 3.941 10
27 Sweden Феликс Розенквист Arrow McLaren SP 1 Lap 0.773 11
28 United Arab Emirates Эд Джонс Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 1 Lap 10.835 10
29 United States Александр Росси United States Andretti Autosport 2 Laps 1 Lap 10
30 Australia Уилл Пауэр United States Team Penske 3 Laps 1 Lap 10
31 Switzerland Симона де Сильвестро Paretta Autosport 31 Laps 28 Laps 10
32 United States Грэм Рейхол United States Rahal Letterman Lanigan Racing 82 Laps 51 Laps 11
33 United Kingdom Стефан Уилсон United States Andretti Autosport 168 Laps 86 Laps 10
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Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»

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Диксон в четвертый раз в карьере завоевал поул «Инди-500»
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Об этой статье

Серия IndyCar
Этап Инди-500
Пилоты Элио Кастроневес
Автор Кирилл Качнов

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