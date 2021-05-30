Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз
Решающий обгон бразильский ветеран провел за два круга до финиша гонки
Элио Кастроневес за рулем автомобиля Dallara-Honda команды Meyer Shank Racing выиграл 105-ю гонку «500 миль Индианаполиса».
Стартовавший с 8-й позиции бразилец в течение всей гонки находился в лидирующей группе, а на последних кругах гонки вел борьбу с Алексом Палоу из команды Ganassi, регулярно меняясь позициями с испанцем. Решающий обгон Кастроневес провел в первом повороте предпоследнего круга, после чего воспользовался слипстримом за круговыми и на финише опередил Палоу на полсекунды.
Палоу, став лучшим из постоянных участников серии IndyCar, благодаря 2-му месту вновь захватил лидерство в общем зачете серии и теперь опережает своего напарника Скотта Диксона на 36 баллов. Новозеландцу, стартовавшему с поула, не повезло с желтыми флагами, из-за появления которых к моменту остановки в боксах пилот остался без топлива. На перезапуск заглохшего мотора механики потратили больше минуты, в результате чего Диксон отстал от лидеров на круг.
Для Кастроневеса, который с 2018 года выступает в заездах IndyCar лишь эпизодически, победа в Индианаполисе стала уже 4-й. Бразилец теперь делит с тремя другими пилотами (Эй-Джеем Фойтом, Элом Анзером-старшим и Риком Мирсом) лидерство по количеству триумфов в знаменитой гонке. Являясь единственным в этой четверке гонщиком из-за пределов США, а также единственным, на счету которого при таком количестве побед в «Инди-500» нет ни одного титула в серии IndyCar.
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|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Отрыв
|Отставание
|Очки
|1
|Элио Кастроневес
|Michael Shank Racing
|103
|2
|Алекс Палоу
|Chip Ganassi Racing
|0.492
|0.492
|85
|3
|Симон Пажено
|Team Penske
|0.562
|0.069
|71
|4
|Патрисио О'Уорд
|Arrow McLaren SP
|0.940
|0.378
|65
|5
|Эд Карпентер
|Ed Carpenter Racing
|1.242
|0.301
|66
|6
|Сантино Ферруччи
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|9.087
|7.845
|57
|7
|Сэдж Карам
|Dreyer & Reinbold Racing
|13.435
|4.348
|53
|8
|Ринус Калмтаут
|Ed Carpenter Racing
|14.241
|0.805
|56
|9
|Хуан-Пабло Монтойя
|Arrow McLaren SP
|14.880
|0.639
|44
|10
|Тони Канаан
|Chip Ganassi Racing
|15.442
|0.562
|45
|11
|Маркус Эрикссон
|Chip Ganassi Racing
|16.516
|1.073
|39
|12
|Джозеф Ньюгарден
|Team Penske
|22.304
|5.787
|36
|13
|Конор Дэли
|Ed Carpenter Racing
|22.692
|0.387
|37
|14
|Такума Сато
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|23.295
|0.603
|33
|15
|Джей-Ар Хильдебранд
|A.J. Foyt Enterprises
|23.527
|0.232
|30
|16
|Колтон Херта
|Andretti Autosport with Curb-Agajanian
|28.802
|5.275
|37
|17
|Скотт Диксон
|Chip Ganassi Racing
|38.641
|9.838
|36
|18
|Джек Харви
|Michael Shank Racing
|40.157
|1.516
|24
|19
|Марко Андретти
|Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian
|40.359
|0.201
|22
|20
|Скотт Маклафлин
|Team Penske
|40.833
|0.474
|20
|21
|Джеймс Хинчклифф
|Andretti Steinbrenner Autosport
|40.846
|0.012
|18
|22
|Райан Хантер-Рей
|Andretti Autosport
|41.576
|0.729
|19
|23
|Долтон Келлет
|A.J. Foyt Enterprises
|1 Lap
|1 Lap
|14
|24
|Макс Чилтон
|Carlin
|1 Lap
|9.713
|12
|25
|Пьетро Фиттипальди
|Dale Coyne Racing with RWR
|1 Lap
|5.475
|10
|26
|Себастьен Бурдэ
|A.J. Foyt Enterprises
|1 Lap
|3.941
|10
|27
|Феликс Розенквист
|Arrow McLaren SP
|1 Lap
|0.773
|11
|28
|Эд Джонс
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|1 Lap
|10.835
|10
|29
|Александр Росси
|Andretti Autosport
|2 Laps
|1 Lap
|10
|30
|Уилл Пауэр
|Team Penske
|3 Laps
|1 Lap
|10
|31
|Симона де Сильвестро
|Paretta Autosport
|31 Laps
|28 Laps
|10
|32
|Грэм Рейхол
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|82 Laps
|51 Laps
|11
|33
|Стефан Уилсон
|Andretti Autosport
|168 Laps
|86 Laps
|10
|Полные результаты
Об этой статье
|Серия
|IndyCar
|Этап
|Инди-500
|Пилоты
|Элио Кастроневес
|Автор
|Кирилл Качнов