Кастроневес выиграл «Инди-500» в четвертый раз

Элио Кастроневес за рулем автомобиля Dallara-Honda команды Meyer Shank Racing выиграл 105-ю гонку «500 миль Индианаполиса».

Стартовавший с 8-й позиции бразилец в течение всей гонки находился в лидирующей группе, а на последних кругах гонки вел борьбу с Алексом Палоу из команды Ganassi, регулярно меняясь позициями с испанцем. Решающий обгон Кастроневес провел в первом повороте предпоследнего круга, после чего воспользовался слипстримом за круговыми и на финише опередил Палоу на полсекунды.

Палоу, став лучшим из постоянных участников серии IndyCar, благодаря 2-му месту вновь захватил лидерство в общем зачете серии и теперь опережает своего напарника Скотта Диксона на 36 баллов. Новозеландцу, стартовавшему с поула, не повезло с желтыми флагами, из-за появления которых к моменту остановки в боксах пилот остался без топлива. На перезапуск заглохшего мотора механики потратили больше минуты, в результате чего Диксон отстал от лидеров на круг.

Для Кастроневеса, который с 2018 года выступает в заездах IndyCar лишь эпизодически, победа в Индианаполисе стала уже 4-й. Бразилец теперь делит с тремя другими пилотами (Эй-Джеем Фойтом, Элом Анзером-старшим и Риком Мирсом) лидерство по количеству триумфов в знаменитой гонке. Являясь единственным в этой четверке гонщиком из-за пределов США, а также единственным, на счету которого при таком количестве побед в «Инди-500» нет ни одного титула в серии IndyCar.