Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar

Гран При Абу-Даби почти наверняка станет последним в Формуле 1 для Нико Хюлькенберга, чье место в Renault в следующем сезоне займет Эстебан Окон. Слухи связывали дальнейшую карьеру немца с IndyCar, в частности – с выступлениями за команду Эда Карпентера. При этом озвучивалось, что Хюлькенберг будет выступать только на уличных и дорожных трассах, пропуская гонки на овалах.

Однако в разговоре с Motorsport.com Карпентер сообщил, что сажать Хюлькенберга за руль автомобиля команды не планируется.

«В следующем сезоне я продолжу выступать за рулем машины №20 на овалах, – сказал Карпентер, который трижды выигрывал поул в Indy 500. – Удивительно – каждый год кто-то пускает слухи о том, что я уйду из гонок, но это абсолютно не так.

Возможно, второй гонщик для №20 будет подтвержден перед Днем Благодарения [26 ноября]. Но, скорее всего, это случится чуть позже – впрочем, все равно на следующей неделе. Но нет, это не Нико Хюлькенберг. Честно говоря, эти слухи вышли из-под контроля, хотя никто из нас ничего [про Хюлькенберга] не говорил!

Если честно, я пару раз разговаривал с Нико – и думаю, что он был заинтригован перспективой выступлений в IndyCar. Но мне не кажется, что для него это подходящее время приехать в Америку.

Не думаю, что он пришел бы к нам, чтобы просто занять себя, ожидая вернуться в Формулу 1 в 2021-м. Думаю, что он мог бы тщательнее оценить возможности и решить, действительно ли он хочет перемен – чтобы посвятить себя IndyCar на долгое время. Не думаю, что сейчас он готов».

Ожидается, что за рулем второй машины Ed Carpenter Racing под № 21 полный сезон в следующем году проведет выпускник Indy Lights Ринус Викей, который заменит Спенсера Пигота.

Дополнительная информация: Дэвид Малшер