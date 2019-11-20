Главные события
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
22 нояб.
-
22 нояб.
Первая тренировка через
12 Часов
:
51 Минут
:
07 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Третья тренировка через
1 день
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Шанхай
08 нояб.
-
10 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Бахрейн
Билеты
12 дек.
-
14 дек.
Следующее событие через
20 дней
Перейти к полному расписанию
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
IndyCar / Новость

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar

Поделились
Комментарии
Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar
Автор:
20 нояб. 2019 г., 07:02

В Ed Carpenter Racing заявили, что пилот Renault Нико Хюлькенберг не будет выступать за американский коллектив в следующем сезоне.

Гран При Абу-Даби почти наверняка станет последним в Формуле 1 для Нико Хюлькенберга, чье место в Renault в следующем сезоне займет Эстебан Окон. Слухи связывали дальнейшую карьеру немца с IndyCar, в частности – с выступлениями за команду Эда Карпентера. При этом озвучивалось, что Хюлькенберг будет выступать только на уличных и дорожных трассах, пропуская гонки на овалах.

Однако в разговоре с Motorsport.com Карпентер сообщил, что сажать Хюлькенберга за руль автомобиля команды не планируется.

«В следующем сезоне я продолжу выступать за рулем машины №20 на овалах, – сказал Карпентер, который трижды выигрывал поул в Indy 500. – Удивительно – каждый год кто-то пускает слухи о том, что я уйду из гонок, но это абсолютно не так. 

Возможно, второй гонщик для №20 будет подтвержден перед Днем Благодарения [26 ноября]. Но, скорее всего, это случится чуть позже – впрочем, все равно на следующей неделе. Но нет, это не Нико Хюлькенберг. Честно говоря, эти слухи вышли из-под контроля, хотя никто из нас ничего [про Хюлькенберга] не говорил!

Если честно, я пару раз разговаривал с Нико – и думаю, что он был заинтригован перспективой выступлений в IndyCar. Но мне не кажется, что для него это подходящее время приехать в Америку.

Не думаю, что он пришел бы к нам, чтобы просто занять себя, ожидая вернуться в Формулу 1 в 2021-м. Думаю, что он мог бы тщательнее оценить возможности и решить, действительно ли он хочет перемен – чтобы посвятить себя IndyCar на долгое время. Не думаю, что сейчас он готов».

Ожидается, что за рулем второй машины Ed Carpenter Racing под № 21 полный сезон в следующем году проведет выпускник Indy Lights Ринус Викей, который заменит Спенсера Пигота.

Читайте также:

Дополнительная информация: Дэвид Малшер

Следующая новость
СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500

Предыдущая новость

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , IndyCar
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин , Эд Карпентер
Команды Ed Carpenter Racing
Автор Денис Буденков

IndyCar Следующая сессия

«500 миль Индианаполиса»

«500 миль Индианаполиса»

30 мая - 30 мая

Самое читаемое

1
Формула 1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

4
MotoGP

Скорость KTM на уровне Маркеса потрясла Эспаргаро

5
Формула 1

Мнение: Бинотто необязательно мирить Феттеля и Леклера – и вот почему

Самое важное:

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar
Indy

Карпентер опроверг переход Хюлькенберга в его команду IndyCar

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500
Indy

СМИ: Алонсо ведет переговоры с Andretti об участии в Indy 500

Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе
Indy

Компания Роджера Пенске купила IndyCar и трассу в Индианаполисе

McLaren задумалась пригласить в Ф1 новичков из IndyCar
F1

McLaren задумалась пригласить в Ф1 новичков из IndyCar

McLaren: Мы уволили пилота – Honda о нем позаботится
Indy

McLaren: Мы уволили пилота – Honda о нем позаботится

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.