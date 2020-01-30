Канаан объявил об уходе из IndyCar после 2020 года

Об уходе из серии 45-летний Тони Канаан объявил в четверг. Бразилец, известный болельщикам под прозвищем Большой Нос, занимает второе место по количеству стартов в главной формульной серии Америки. Он провел 377 гонок (больше только у Марио Андретти – 407) и выиграл 17 из них. Кроме того, Канаан удерживает рекорд по числу выступлений подряд, не пропустив ни одного этапа с Портленда-2001.

В нынешнем сезоне Тони выступит в пяти уик-эндах IndyCar на овалах: в Индианаполисе, Техасе, Ричмонде, Айове и Гейтуэе.

«Возможно, в будущем я вернусь на "500 миль Индианаполиса", но точно не буду участвовать в сезоне IndyCar с полной или частичной программой», – говорится в заявлении пилота.

Канаан дебютировал в чемпионате в 1999-м, а в сезоне-2004 буквально разгромил соперников. Выступая за Andretti, он не только завершил все гонки до единой, ни разу не отстав на круг, но и всего единожды не попал в первую пятерку. Такая невероятная стабильность стала для него залогом титула.

«Вспоминая годы выступлений в IndyCar, я прежде всего думаю о том, как мне повезло столь долго оставаться на таком высоком спортивном уровне, – сказал Канаан. – Я пришел сюда в 23 года, полный надежд и мечтаний, и могу без сомнений сказать, что достиг всего, чего хотел.

Сейчас мне 45. У меня есть болельщики, победы, подиумы, титул и выигранная "Инди-500". Я чувствую и знаю, что мог бы заниматься этим еще долгое время. Но, как и во всем в жизни, в гонках есть цикличность. Меня уже давно начали спрашивать о завершении карьеры, и я всегда говорил в ответ одно и то же: "Однажды я проснусь утром с ощущением, что больше не могу делать это. В тот день и наступит время уходить".

К сожалению, при планировании своего будущего нужно принимать во внимание множество вещей. Одна из самых важных – доступные варианты. На 2020-й моим лучшим вариантом были гонки на овалах в IndyCar – этот спорт дал мне так много, и я его так люблю.

Я не ухожу из гонок. Я принял решение, что в этом году чуть отойду назад и стартую всего пять раз. Это позволит мне проводить больше времени с семьей [женой Лорен, сыновьями Леонардо, Максом и Деко и дочерью Ниной] и болельщиками, а также отблагодарить спонсоров, которые всегда поддерживали меня».

В последний раз Канаан побеждал в IndyCar на этапе в Фонтане в 2014-м, однако на подиум бразилец поднимался и в минувшем сезоне, который завершил на 15-м месте в общем зачете. В его активе также есть победа в «24 часах Дайтоны» 2015 года.