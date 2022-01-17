Кальдерон продолжит карьеру в IndyCar

Татьяна Кальдерон станет первой в истории женщиной-гонщицей в команде легенды IndyCar Энтони Джозефа Фойта. В предстоящем сезоне на выступит на 12 из 17 этапов.

Представительница Колумбии уже провела в конце прошлого лета тесты с командой в Мид-Огайо. После подписания контракта она сказала: «Моя карьере началась в Америке 11 лет назад [в серии Star Mazda], а чемпионат IndyCar всегда оставался для меня значимой величиной. Так что в новом сезоне сбудется моя мечта.

Мне не терпится приехать в Сент-Питерсберг на первую гонку сезона. Я понимаю, какие сложности нас ждут, но это шанс всей жизни, и я намерена как можно лучше использовать его».

Кальдерон зарабатывала очки и стартовала в Формуле 2, а два последних года сочетала выступления в марафонских гонках и японской Суперформуле. Также она является официальным тест-пилотом Alfa Romeo в Формуле 1.

Также в 2022 году за Foyt поедут чемпион Indy Lights Кайл Кирквуд и Дэлтон Келлет – оба на полном расписании. Кто будет заменять Кальдерон на овалах, пока не объявлено, но наилучшие шансы у чемпиона IndyCar 2012 года Райана Хантера-Рея.

Новый сезон стартует в Америке в последний уик-энд февраля. На старт также выйдут бывшие соперники Кальдерон по европейским молодежным сериям Каллум Илотт и Кристиан Лундгор.

Тесты Татьяны Кальдерон с A.J. Foyt Enterprises Фото: Йесид Памплона