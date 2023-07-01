Фото и видео: Пажено попал в серьезную аварию на тренировке IndyCar
По ходу субботних заездов на трассе «Мид-Огайо» у гонщика Meyer Shank Racing отказали тормоза на скорости 300 км/ч. Его машина выехала в гравия и перевернулась шесть с половиной раз. Симон сам выбрался из кокпита и, по предварительным данным, не получил опасных для жизни травм
Авария Симона Пажено, Meyer Shank Racing Honda
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