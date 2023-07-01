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Фото и видео: Пажено попал в серьезную аварию на тренировке IndyCar

По ходу субботних заездов на трассе «Мид-Огайо» у гонщика Meyer Shank Racing отказали тормоза на скорости 300 км/ч. Его машина выехала в гравия и перевернулась шесть с половиной раз. Симон сам выбрался из кокпита и, по предварительным данным, не получил опасных для жизни травм

Авария Симона Пажено, Meyer Shank Racing Honda
 
Авария Симона Пажено, Meyer Shank Racing Honda

Авария Симона Пажено, Meyer Shank Racing Honda

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«Дать бы ему по лицу». Грожан попал в историю на этапе IndyCar
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