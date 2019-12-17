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Инженер Бурдэ присоединился к проекту McLaren в IndyCar

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Инженер Бурдэ присоединился к проекту McLaren в IndyCar
Автор:
17 дек. 2019 г., 05:36

Среди прочего на счету нового сотрудника команды McLaren SP – работа в Andretti Autosport в период, когда она одержала две победы в гонке «Инди-500».

Крейг Хэмпсон, в прошлом году занимавший пост гоночного инженера в выступающей в IndyCar команде Dayle Coyne Racing, с 1 января перейдет на работу в коллектив McLaren SP – такое имя получил коллектив, ранее известный как Schmidt Peterson, после начала сотрудничества со знаменитой британской командой.

В свое время Хэмпсон стал соавтором четырех чемпионских титулов, завоеванных Себастьеном Бурдэ в составе команды Newman-Haas в серии ChampCar. Позже инженер работал в коллективе Andretti Autosport, которому помог выиграть более 30 гонок в IndyCar – включая две победы в «Инди-500». В последние сезоны специалист воссоединился с Бурдэ в составе Dayle Coyne Racing. Однако недавно эта «конюшня» объявила, что вынуждена расстаться с французским пилотом из-за проблем с финансированием. Видимо, по этой же причине новую работу пришлось искать и Хэмпсону.

Тэйлор Киль, управляющий директор McLaren SP, в заявлении, сделанном по случаю объявления о контракте с Хэмпсоном, отметил, что новый сотрудник команды является не только талантливым инженером, но и способным управленцем с хорошими задатками лидера.

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Об этой статье

Серия IndyCar
Автор Дэвид Малшер

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