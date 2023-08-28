Диксон выиграл гонку IndyCar в Мэдисоне и сохранил шансы на титул
«Овальный» этап в Иллинойсе мог сделать Алекса Палоу новым чемпионом американской серии, но тот выступил неудачно – а вот Скотт Диксон стал сильнейшим во второй раз подряд
Гонка в местечке Сент-Луис стала мастер-классом по экономии топлива от Скотта Диксона. После штрафа за смену мотора новозеландец стартовал лишь 16-м, но проехал 260 кругов с тремя остановками на пит-лейне – тогда как его соперникам потребовалось минимум пять.
На финише Диксон оторвался от призеров – Пато О'Уорда с Давидом Малукасом – на 22 секунды, а всех остальных и вовсе опередил на круг.
При этом перед стартом главным фаворитом был вовсе не Скотт, а Джозеф Ньюгарден. В нынешнем сезоне пилот Penske выиграл все прежние гонки на овалах – и мог стать первым пилотом в истории IndyCar, кто не отдал соперникам ни одной победы на таких трассах за весь чемпионат.
Ньюгарден стартовал с поула и долгое время держался в группе лидеров, однако после очередного пит-стопа за полсотни кругов до финиша попал в трафик и в безобидной ситуации приехал в барьер (с отметки 4:05 на обзорном видео ниже).
Лидер сезона Алекс Палоу дал повод говорить о себе, только когда чуть не устроил аварию с Колтоном Хертой при въезде на пит-лейн (2:30). Испанец из Ganassi финишировал седьмым и не смог досрочно стать чемпионом.
Впрочем, за две гонки до финиша Палоу все равно опережает раскатившегося Диксона на 74 очка, а все остальные уже потеряли даже математические шансы на чемпионство.
Сезон IndyCar продолжится через неделю в Портленде.
Результаты гонки IndyCar в Мэдисоне (260 кругов)
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