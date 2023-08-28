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Диксон выиграл гонку IndyCar в Мэдисоне и сохранил шансы на титул

«Овальный» этап в Иллинойсе мог сделать Алекса Палоу новым чемпионом американской серии, но тот выступил неудачно – а вот Скотт Диксон стал сильнейшим во второй раз подряд

Чарльз Брэдли
Автор:
Победитель гонки Скотт Диксон, Chip Ganassi Racing Honda

Гонка в местечке Сент-Луис стала мастер-классом по экономии топлива от Скотта Диксона. После штрафа за смену мотора новозеландец стартовал лишь 16-м, но проехал 260 кругов с тремя остановками на пит-лейне – тогда как его соперникам потребовалось минимум пять. 

На финише Диксон оторвался от призеров – Пато О'Уорда с Давидом Малукасом – на 22 секунды, а всех остальных и вовсе опередил на круг. 

При этом перед стартом главным фаворитом был вовсе не Скотт, а Джозеф Ньюгарден. В нынешнем сезоне пилот Penske выиграл все прежние гонки на овалах – и мог стать первым пилотом в истории IndyCar, кто не отдал соперникам ни одной победы на таких трассах за весь чемпионат. 

Ньюгарден стартовал с поула и долгое время держался в группе лидеров, однако после очередного пит-стопа за полсотни кругов до финиша попал в трафик и в безобидной ситуации приехал в барьер (с отметки 4:05 на обзорном видео ниже). 

 

Лидер сезона Алекс Палоу дал повод говорить о себе, только когда чуть не устроил аварию с Колтоном Хертой при въезде на пит-лейн (2:30). Испанец из Ganassi финишировал седьмым и не смог досрочно стать чемпионом. 

Впрочем, за две гонки до финиша Палоу все равно опережает раскатившегося Диксона на 74 очка, а все остальные уже потеряли даже математические шансы на чемпионство.

Сезон IndyCar продолжится через неделю в Портленде. 

Результаты гонки IndyCar в Мэдисоне (260 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. Пит-стопы
1 New ZealandСКОТТ ДИКСОНChip Ganassi Racing 2 ч 10:09.4046 3
2 MexicoПАТРИСИО О'УОРДArrow McLaren +22.2256 5
3 United StatesДАВИД МАЛУКАСDale Coyne Racing +22.7279 5
4 United StatesАЛЕКСАНДР РОССИArrow McLaren +1 Lap 5
5 New ZealandСКОТТ МАКЛАФЛИНTeam Penske +1 Lap 5
6 United StatesКОЛТОН ХЕРТАAndretti Autosport +1 Lap 5
7 SpainАЛЕКС ПАЛОУChip Ganassi Racing +1 Lap 5
8 SwedenФЕЛИКС РОЗЕНКВИСТArrow McLaren +1 Lap 5
9 AustraliaУИЛЛ ПАУЭРTeam Penske +1 Lap 5
10 SwedenМАРКУС ЭРИКССОНChip Ganassi Racing +1 Lap 6
11 NetherlandsРИНУС КАЛМТАУТEd Carpenter Racing +1 Lap 4
12 FranceРОМЕН ГРОЖАНAndretti Autosport +1 Lap 4
13 United StatesСАНТИНО ФЕРРУЧЧИA.J. Foyt Enterprises +1 Lap 5
14 United StatesРАЙАН ХАНТЕР-РЕЙEd Carpenter Racing +1 Lap 5
15 United StatesКАЙЛ КЁРКВУДAndretti Autosport +1 Lap 5
16 United StatesКОНОР ДЭЛИRahal Letterman Lanigan Racing +1 Lap 5
17 DenmarkКРИСТИАН ЛУНДГОРRahal Letterman Lanigan Racing +1 Lap 5
18 SwedenЛИНУС ЛУНДКВИСТMichael Shank Racing +2 Laps 5
19 CanadaДЕВЛИН ДЕ ФРАНЧЕСКОAndretti Autosport +2 Laps 5
20 United StatesГРЭМ РЕЙХОЛRahal Letterman Lanigan Racing +2 Laps 5
21
RAY ROBBDale Coyne Racing
 +2 Laps 4
22 ArgentinaАГУСТИН КАНАПИНОJuncos Hollinger Racing +2 Laps 7
23 BrazilЭЛИО КАСТРОНЕВЕСMichael Shank Racing +3 Laps 5
24 United StatesЭД КАРПЕНТЕРEd Carpenter Racing +6 Laps 6
25 United StatesДЖОЗЕФ НЬЮГАРДЕНTeam Penske +50 Laps 5
26 JapanТАКУМА САТОChip Ganassi Racing +141 Laps 2
27 United KingdomКАЛЛУМ АЙЛОТТJuncos Hollinger Racing +202 Laps 1
28 DenmarkБЕНЖАМИН ПЕДЕРСЕНA.J. Foyt Enterprises +260 Laps  
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